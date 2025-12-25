An Giang: Khởi công xây 10 nhà Đại đoàn kết cho người dân phường Hà Tiên

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang cùng chính quyền địa phương thực hiện nghi thức khởi công

Sáng 25-12, tại phường Hà Tiên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng 10 căn nhà Đại đoàn kết cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn.

Các căn nhà được khởi công xây dựng dịp này được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vận động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang tài trợ. Mỗi căn được hỗ trợ kinh phí xây dựng 60 triệu đồng, đảm bảo tiêu chí “3 cứng” (nền cứng; khung, tường cứng; mái cứng).

Trao bảng tượng trưng cho người dân phường Hà Tiên

Hoạt động này không chỉ góp phần giúp người dân “an cư lạc nghiệp” mà còn thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên địa bàn tỉnh.

NAM KHÔI