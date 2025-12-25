TPHCM: Điều chỉnh giá đất nông nghiệp trước khi trình HĐND xem xét thông qua

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Bảng giá đất TPHCM, vừa có Tờ trình bổ sung 1159/TTr-UBND-ĐT gửi HĐND thành phố về ban hành nghị quyết bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1-1-2026 trên địa bàn TPHCM.

Dự kiến giá đất nông nghiệp trên địa bàn TPHCM cao nhất là 1.440.000 đồng/m2

Đây là nội dung bổ sung giải trình, tiếp thu của UBND TPHCM sau buổi thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND thành phố đối về ban hành Nghị quyết quy định bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1-1-2026 trên địa bàn vào ngày 23-12.

Các nội dung của Tờ trình sẽ được trình HĐND TPHCM vào kỳ họp chuyên đề diễn ra vào ngày mai (26-12) để xem xét thông qua.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc điều chỉnh bảng giá đất nông nghiệp trên địa bàn.

Theo UBND TPHCM, việc giảm giá đất nông nghiệp có tác động tích cực đến đối tượng sử dụng đất nông nghiệp để sản xuất.

Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM tiếp tục rà soát, đánh giá lại mức điều chỉnh tăng, giảm giá đất nông nghiệp thuần tại các khu vực. Qua đó, sở nhận thấy bảng giá đất được áp dụng rộng rãi và có tác động sâu rộng đến nhiều đối tượng khác nhau, do đó có tác động tích cực đến đối tượng sử dụng đất nông nghiệp để sản xuất, nhưng lại có tác động không tích cực trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng…

Đồng thời, theo dự thảo bảng giá đất nông nghiệp đã niêm yết lấy ý kiến của Sở Nông nghiệp và Môi trường ngày 26-11. Cụ thể, giá đất nông nghiệp trồng cây hàng năm thấp nhất là 300.000 đồng/m2, cao nhất là 1.200.000 đồng/m2; và giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm thấp nhất 370.000 đồng/m2, cao nhất là 1.440.000 đồng/m2.

Do đó, UBND TPHCM tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, đề xuất, giữ lại kết quả theo dự thảo bảng giá đất nông nghiệp đã niêm yết lấy ý kiến nhân dân để bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước và người sử dụng đất, nhằm ổn định đời sống người dân tại từng địa bàn phường, xã, đặc khu trên địa bàn thành phố vừa mới sáp nhập.

Bảng giá đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, bao gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác, cụ thể như sau:

Tin liên quan Kiến nghị điều chỉnh bảng giá đất nông nghiệp tại TPHCM

ĐỖ TRÀ GIANG