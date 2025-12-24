Xã hội

Ấm áp đêm Giáng sinh

SGGPO

Tại Đồng Nai, cùng với không khí vui tươi, ấm áp trên cả nước, hơn 1,4 triệu đồng bào Công giáo (chiếm gần 30% dân số của tỉnh) đã có những giây phút tận hưởng dịp lễ Giáng sinh 2025 an lành bên người thân.

Giáo xứ Hà Phát, phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai đông đúc người đi lễ Giáng sinh 2025. Ảnh: ĐỨC ANH

Ghi nhận tại khu vực nhà thờ Giáo xứ Biên Hòa tối 24-12, rất đông người dân đã có mặt để làm lễ cầu nguyện và cùng người thân vui chơi, chụp hình với các tiểu cảnh được trang trí lộng lẫy. Lực lượng an ninh trật tự cơ sở cũng có mặt từ rất sớm để hỗ trợ các hoạt động diễn ra an toàn.

Người dân vui chơi, chụp hình tại nhà thờ Giáo xứ Biên Hòa tối 24-12. Ảnh: PHÚ NGÂN

Theo Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc Nguyễn Tuấn Anh, Giáng sinh là một lễ rất lớn đối với đồng bào Công giáo và cũng dần trở thành dịp lễ vui cho toàn thể người dân. Cuối năm, bầu không khí Giáng sinh từ nhà thờ đến đường phố, trung tâm thương mại với đủ các màu sắc ấm áp, tươi vui. Thời gian qua, đồng bào miền Bắc, miền Trung gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai nên lễ Giáng sinh cũng là một dịp để cầu nguyện an lành cho tất cả người dân.

Nhà thờ Chính tòa Đà Lạt (nhà thờ con Gà) trang hoàng lung linh tối 24-12, là địa điểm quen thuộc của nhiều du khách đến với Đà Lạt trong dịp lễ Giáng Sinh. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Tại Đà Lạt (Lâm Đồng) với khí hậu đặc trưng lạnh vào dịp cuối năm là địa điểm ưa thích của du khách vào mỗi dịp lễ Giáng sinh. Tuy nhiên, năm nay dịp lễ rơi vào thời điểm giữa tuần nên khách du lịch cũng không quá đông.

Theo ghi nhận trong ngày 24-12, các khách sạn lớn đều còn trống nhiều phòng, không xảy ra tình trạng quá tải. Đại diện Khách sạn Park Hotel Dalat cho biết, đơn vị có 98 phòng lưu trú trong kỳ lễ Giáng sinh, giá không biến động so với ngày thường. Còn tại Khách Sạn Merperle Đà Lạt có công suất 400 phòng (lớn nhất tại Đà Lạt), nhưng lượng khách ở cũng chiếm tỷ lệ gần 50%, thấp hơn nhiều so với mức 75-80% so với kỳ lễ Giáng sinh năm 2024. Tương tự, tại các cơ sở lưu trú nhỏ hơn, tỷ lệ khách cũng không tăng đột biến so với ngày thường.

PHÚ NGÂN - ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

Giáo xứ Trấn Biên Công giáo Nhà thờ Giáng sinh Anh Sơn Giám mục Biên Hòa Cầu nguyện Giáo phận Đà Lạt

