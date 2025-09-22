Xã hội

Lâm Đồng: Huy động lực lượng tìm kiếm cụ ông mất tích nhiều ngày trong rừng

SGGPO

Sáng 22-9, lực lượng chức năng phường LangBiang – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với người dân thôn Đạ Nghịt tìm kiếm ông R Ông Ha Hoanh (sinh năm 1947, ở phường LangBiang - Đà Lạt) mất tích trong rừng.

Thông tin ban đầu, sáng 17-9, ông R Ông Ha Hoanh đi hái nấm tại tiểu khu 221, thuộc Ban quản lý rừng Lâm Hà giáp ranh với Ban quản lý rừng Lâm Viên. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, người nhà không thấy ông trở về nên trình báo cơ quan chức năng.

c121bcba12b998e7c1a8.jpg
Lực lượng chức năng chia thành các nhóm tìm kiếm người dân bị mất tích tại phường LangBiang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Lực lượng tìm kiếm gồm Cảnh sát PCCC-CNCH phường Langbiang – Đà Lạt, dân quân tự vệ cùng người dân chia thành nhiều tổ rà soát nhiều hướng đi trong vùng tiếp giáp với khu vực địa phương lân cận nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy ông R Ông Ha Hoanh.

49c73f19911a1b44420b.jpg
Ông R Ông Ha Hoanh thời điểm trước khi mất tích

Trong những ngày qua, trên địa bàn có mưa nên công tác tìm kiếm người mất tích gặp nhiều khó khăn.

Tin liên quan
ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

tìm người mất tích LangBiang Đà Lạt mất tích trong rừng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn