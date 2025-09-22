Lâm Đồng: Huy động lực lượng tìm kiếm cụ ông mất tích nhiều ngày trong rừng

Sáng 22-9, lực lượng chức năng phường LangBiang – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với người dân thôn Đạ Nghịt tìm kiếm ông R Ông Ha Hoanh (sinh năm 1947, ở phường LangBiang - Đà Lạt) mất tích trong rừng.

Thông tin ban đầu, sáng 17-9, ông R Ông Ha Hoanh đi hái nấm tại tiểu khu 221, thuộc Ban quản lý rừng Lâm Hà giáp ranh với Ban quản lý rừng Lâm Viên. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, người nhà không thấy ông trở về nên trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng chia thành các nhóm tìm kiếm người dân bị mất tích tại phường LangBiang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Lực lượng tìm kiếm gồm Cảnh sát PCCC-CNCH phường Langbiang – Đà Lạt, dân quân tự vệ cùng người dân chia thành nhiều tổ rà soát nhiều hướng đi trong vùng tiếp giáp với khu vực địa phương lân cận nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy ông R Ông Ha Hoanh.

Ông R Ông Ha Hoanh thời điểm trước khi mất tích

Trong những ngày qua, trên địa bàn có mưa nên công tác tìm kiếm người mất tích gặp nhiều khó khăn.

