Người dân TPHCM đón Giáng sinh ấm áp, vui tươi

Tối 24-12, hàng ngàn người dân, du khách... đổ về các xóm đạo, nhà thờ tại TPHCM để tham gia đêm lễ vọng Giáng sinh. Nhiều tuyến đường dẫn vào các nhà thờ tại trung tâm thành phố đông kín người và phương tiện.

Tại Nhà thờ Mạc Ty Nho (phường Sài Gòn), không gian Giáng sinh được chăm chút kỹ lưỡng với nhiều cây thông Noel, tiểu cảnh trang trí và hệ thống đèn chiếu sáng rực rỡ. Ánh sáng lung linh hòa cùng tiếng nhạc Giáng sinh du dương tạo nên bầu không khí ấm áp, an lành. Dòng người thong thả dạo bước, chọn các góc trang trí đẹp để chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ của mùa Noel.

Nhà thờ Mạc Ty Nho đón Noel với nhiều sắc màu lung linh

Cạnh đó, khu vực Nhà thờ Đức Bà (phường Sài Gòn) cũng thu hút hàng ngàn lượt người đổ về. Khuôn viên và các tuyến đường xung quanh được trang trí ánh sáng hài hòa, làm nổi bật không gian về đêm giữa trung tâm thành phố. Người dân và du khách tản bộ, trò chuyện, tận hưởng tiết trời mát mẻ.

Khu vực Nhà thờ Đức Bà và trước Trung tâm thương mại Diamond Plaza

Mỗi dịp Giáng sinh về, nhiều gia đình không theo đạo cũng hỗ trợ hàng xóm trang hoàng ngôi nhà nhỏ, chuẩn bị quà cho trẻ em; thể hiện tinh thần đoàn kết, tôn trọng tín ngưỡng, tôn giáo và nét đẹp văn hóa chung của cộng đồng.

Người dân đổ về khu vực Nhà thờ Tân Định (phường Tân Định). Khoảng hơn 18 giờ, thánh đường kín chỗ.

Lực lượng Công an hỗ trợ người dân

Trong khi đó, tại phường Lái Thiêu, từ 19 giờ, khu vực sân Nhà thờ Phú Long đã chật kín người. Không chỉ bà con giáo dân trong giáo xứ, nhiều người dân sinh sống trên địa bàn, kể cả những người không theo đạo, cũng đến tham quan, chụp ảnh và hòa mình vào không khí lễ hội cuối năm.

Lực lượng CSGT TPHCM cùng công an các phường được tăng cường phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm an ninh trật tự để người dân yên tâm vui chơi, tham quan trong đêm lễ.

Người dân phấn khởi ra đường dịp Giáng sinh

Trao đổi với phóng viên, Linh mục Giuse Nguyễn Văn Thịnh, Chánh xứ Giáo xứ Phú Long cho biết, Giáo xứ đã chủ động chuẩn bị cho đêm Giáng sinh từ sớm, với sự tham gia của các hội đoàn và đông đảo giáo dân, nhằm bảo đảm buổi lễ diễn ra trang trọng, an toàn và ấm áp. Bên cạnh các nghi thức tôn giáo, nhà thờ còn tổ chức nhiều hoạt động mang tính cộng đồng, tạo điều kiện để người dân trên địa bàn cùng tham gia, giao lưu và cảm nhận không khí Giáng sinh. “Chúng tôi mong muốn Noel không chỉ là niềm vui của giáo dân mà còn là dịp lan tỏa tinh thần yêu thương, sẻ chia đến mọi người”, Linh mục Nguyễn Văn Thịnh chia sẻ.

Đêm 24-12, Giáo xứ Phú Long tiếp tục trao tặng 850 phần quà cho trẻ em trên địa bàn phường Lái Thiêu, mỗi phần quà gồm bánh, kẹo, nước ngọt, trị giá khoảng 150.000 đồng/phần.

Giáo dân và người dân địa phương có mặt tại Nhà thờ Lái Thiêu (phường Lái Thiêu) từ sớm để chụp hình với các tiểu cảnh

Lực lượng công an, quân sự phường Lái Thiêu điều tiết giao thông trước Nhà thờ Lái Thiêu

Bà Trần Thị Kim Liên (sinh năm 1968, ngụ phường Lái Thiêu) chia sẻ, dù không theo đạo nhưng bà rất thích không khí những ngày cận Giáng sinh. “Buổi tối đi ngang thấy nhà thờ sáng đèn, người ra vào trật tự, trẻ con thì háo hức. Mình nhìn cũng thấy vui lây, sinh hoạt trong khu phố vẫn bình thường, không có gì xáo trộn”, bà Liên nói.

Dòng người đổ về trung tâm phường Thủ Dầu Một, khu vực biểu tượng cánh hoa dầu đông nghịt người

Công an phường Thủ Dầu Một tổ chức phân luồng giao thông, bảo đảm ANTT tại khu trung tâm, trên các tuyến đường hướng về Nhà thờ Chánh tòa Phú Cường (phường Thủ Dầu Một)

Biển người tại Nhà thờ Chánh tòa Phú Cường

Hoạt cảnh tái diễn hoàn cảnh Chúa Giáng sinh tại hang đá Belem

Linh mục Antôn Hà Văn Minh, Chánh xứ Giáo xứ Phú Cường chúc người dân đón mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc

Đúng 21 giờ, Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường (phường Thủ Dầu Một) chủ tế thánh lễ Giáng sinh

Ông Nguyễn Văn Hòa (sinh năm 1975, ngụ phường Tân Phước) cho biết, nhiều năm nay gia đình ông vẫn giữ thói quen đi lễ Giáng sinh cùng bà con trong xóm. “Năm nào cũng vậy, tới Noel là thấy không khí rộn ràng hơn hẳn. Việc tổ chức gọn gàng, giờ giấc rõ ràng nên ai đi lễ cũng thoải mái”, ông Hòa nói và cho biết thêm, sau lễ, mọi người thường nán lại chúc nhau vài câu, tạo cảm giác rất gần gũi.

Người dân tham sự tham dự thánh lễ Giáng sinh tại Nhà thờ Song Vĩnh (phường Tân Phước)

Dịp lễ Giáng sinh năm 2025, CSGT TPHCM đảm bảo lực lượng trực và ứng trực, bảo đảm đủ quân số để sẵn sàng nhận nhiệm vụ, kịp thời xử lý các tình huống, vụ việc phát sinh khi có chỉ đạo của cấp trên. Chủ động phân luồng, phân tuyến, hướng dẫn, chỉ huy điều khiển giao thông. Song song đó, lực lượng CSGT chủ động phát hiện, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông; kiên quyết không để xảy ra tình trạng tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn giao thông. Qua đó, đảm bảo người dân vui chơi an toàn và đón mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

NHÓM PV