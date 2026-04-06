Xã hội

Giao thông

Lâm Đồng: Xe khách lao xuống vực, ít nhất 4 người thiệt mạng

SGGPO

Xe khách 28 chỗ mất lái khi qua khúc cua trên tuyến ĐT.716 (xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng), lao xuống vực khiến nhiều người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng

Khoảng 15 giờ 40 phút ngày 6-4, trên tuyến ĐT.716 đoạn qua xã Hòa Thắng, xe khách 28 chỗ chở nhiều người dân làm nghề biển (đa phần ngụ xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ mất lái, lao xuống vực tại khu vực ven hồ thuộc Khu du lịch Bàu Trắng.

Người dân địa phương hỗ trợ cứu người gặp nạn

Tại hiện trường, chiếc xe khách mang biển kiểm soát 86H-045.xx bị vỡ nát, biến dạng hoàn toàn. Nhiều nạn nhân bị văng ra khỏi xe, nằm rải rác quanh khu vực tai nạn.

Theo ghi nhận ban đầu, có ít nhất 4 người tử vong, 10 người bị thương.

Chiếc xe khách 28 chỗ bị vỡ thành nhiều mảnh

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu hộ, đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Người dân có mặt tại hiện trường vụ tai nạn

Thông tin ban đầu, phương tiện gặp nạn do cá nhân P.T.N. (ngụ xã Phan Rí Cửa) đứng tên, thời hạn đăng kiểm đến ngày 23-4-2026.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn

Cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

TIẾN THẮNG

