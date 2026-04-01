TPHCM xây 9 cầu vượt bằng thép tại các điểm nóng về ùn tắc giao thông

Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội gồm 5 nút giao trọng yếu trên toàn tuyến, gồm Tây Hòa, ngã tư Thủ Đức, Khu Công nghệ cao TPHCM, Cát Lái và An Phú chuyển đổi từ giao cắt đồng mức sang khác mức, nhằm bảo đảm trục chính với 6 làn xe lưu thông liên tục, không phải dừng chờ đèn tín hiệu, vận tốc thiết kế 80km/giờ.

Liên quan mở rộng xa lộ Hà Nội, UBND TPHCM vừa giao liên danh nhà đầu tư gồm Công ty CP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TPHCM (CII) và Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TPHCM lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nâng cấp, mở rộng trục Xa lộ Hà Nội – Võ Nguyên Giáp - Quốc lộ 1 (đoạn từ cầu Sài Gòn đến nút giao Tân Vạn). Đây là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực thông hành tại cửa ngõ phía Đông của thành phố.

Xa lộ Hà Nội sẽ được mở rộng. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đề xuất ban đầu của CII, dự án sẽ tập trung cải tạo 5 nút giao trọng yếu trên toàn tuyến, gồm Tây Hòa, ngã tư Thủ Đức, Khu Công nghệ cao TPHCM, Cát Lái và An Phú. Các nút giao này sẽ được chuyển đổi từ giao cắt đồng mức sang khác mức, nhằm bảo đảm trục chính với 6 làn xe lưu thông liên tục, không phải dừng chờ đèn tín hiệu, đạt vận tốc thiết kế 80km/giờ. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 3.500 tỷ đồng, dự kiến thực hiện theo hình thức đối tác công - tư (PPP), hợp đồng BOT và sử dụng 100% vốn của nhà đầu tư. Thời gian triển khai dự kiến trong vòng 24 tháng sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Thực tế, trục xa lộ Hà Nội hiện đang chịu áp lực giao thông rất lớn, đặc biệt là lưu lượng xe tải nặng và container di chuyển từ các cảng trọng điểm như Cát Lái, Trường Thọ. Tình trạng ùn tắc xảy ra thường xuyên, kể cả ngoài giờ cao điểm, gây ảnh hưởng đến hoạt động vận tải và sinh hoạt của người dân. Do đó, việc đầu tư xây dựng các nút giao khác mức được đánh giá là giải pháp cấp thiết nhằm giảm ùn tắc, hạn chế tai nạn giao thông và nâng cao hiệu quả khai thác tuyến đường.

Trong quá trình nghiên cứu, liên danh nhà đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và địa phương để hoàn thiện phương án tối ưu, bảo đảm tính đồng bộ. Đáng chú ý, tại khu vực Tây Hòa – Bình Thái, phương án triển khai cần gắn kết với dự án nút giao 3 tầng kết nối Vành đai 2 nhằm tránh chồng chéo, lãng phí nguồn lực. Tương tự, nút giao Cát Lái phải được tính toán phù hợp với Khu Liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc – công trình quy mô lớn dự kiến phục vụ hàng chục ngàn người, đòi hỏi năng lực thông hành cao trong các sự kiện.

Đối với nút giao An Phú, phương án tổ chức giao thông cần chú ý đến lưu lượng từ các tuyến nhánh như đường Nguyễn Hoàng, tránh phát sinh các điểm nghẽn mới. Riêng khu vực ngã tư Thủ Đức, phương án xây dựng hầm chui đang được nghiên cứu kỹ, trong đó có việc đánh giá lại hiệu quả khai thác của cầu vượt thép hiện hữu.

Xây dựng cầu vượt thép ngã tư Bốn Xã. Ảnh: QUỐC HÙNG

Song song đó, Sở Xây dựng TPHCM cho biết, trong năm nay, thành phố tiếp tục nghiên cứu đầu tư thêm 9 cầu vượt thép tại các điểm nóng về ùn tắc giao thông. Trước mắt, UBND TPHCM đã giao Sở phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 3 dự án cầu vượt tại các nút giao lớn, hiện đang tổ chức giao thông đồng mức.

Cụ thể, tại vòng xoay Ngã bảy Điện Biên Phủ, dự án dự kiến xây dựng cầu vượt thép theo trục đường Lý Thái Tổ, kết hợp các nhánh theo đường Lê Hồng Phong, với tổng mức đầu tư khoảng 420 tỷ đồng. Tại nút giao Ngã tư Bốn Xã, phương án đề xuất là xây dựng đảo trung tâm hình elip kết hợp cầu vượt 4 làn xe trên trục Hòa Bình - Lê Văn Quới, tổng vốn đầu tư khoảng 2.464 tỷ đồng. Riêng nút giao Ngã sáu Nguyễn Tri Phương - Ngô Gia Tự, các phương án thiết kế đang được nghiên cứu nhằm vừa giải quyết ùn tắc, vừa hạn chế tác động đến các khu vực lân cận.

Theo kế hoạch, các hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư sẽ được hoàn thiện và trình cấp thẩm quyền xem xét trong quý 4-2025. Nếu được thông qua, các dự án sẽ tiến hành giải phóng mặt bằng và khởi công vào quý 2 hoặc quý 3-2027, dự kiến hoàn thành sau 12 đến 15 tháng thi công.

Việc triển khai đồng bộ các dự án hạ tầng giao thông nói trên được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng trong việc giảm áp lực giao thông, nâng cao năng lực kết nối vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

QUỐC HÙNG