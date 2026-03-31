Xã Nhà Bè đề xuất 6 dự án giao thông chiến lược

Trước tình trạng các trục đường chính kết nối liên vùng đều quá tải, xã Nhà Bè kiến nghị TP ưu tiên đầu tư 6 dự án giao thông chiến lược nhằm kết nối thông suốt, mở rộng không gian đô thị, tạo động lực phát triển.

Ngày 31-3, đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nhà Bè để nghe báo cáo tình hình và xem xét, tháo gỡ những khó khăn, kiến nghị của địa phương.

Cùng dự có đồng chí Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Lãnh đạo xã Nhà Bè báo cáo về những khó khăn vướng mắc tại địa phương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lãnh đạo xã Nhà Bè thông tin, xã đang gặp nhiều vướng mắc, nhất là về hạ tầng giao thông. Hiện xã chỉ có 4 trục đường chính mang tính kết nối liên vùng gồm: đường Nguyễn Hữu Thọ, đường Huỳnh Tấn Phát, đường Phạm Hữu Lầu và đường Nguyễn Bình, nhưng đều đang quá tải, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và khả năng phát triển kinh tế - xã hội.

Xã Nhà Bè kiến nghị TP ưu tiên đầu tư 6 dự án giao thông trọng điểm, gồm: - Xây dựng đường Vĩnh Phước - Cây Khô giai đoạn 2 (đoạn từ đường Nguyễn Hữu Thọ đến giáp ranh xã Bình Hưng); - Xây dựng đường Kho C nối dài; - Xây dựng đường song hành phía Tây đường Lê Văn Lương (từ cầu Rạch Đỉa đến đường Vĩnh Phước Cây Khô); - Xây dựng đường Kho B nối dài (từ đường Huỳnh Tấn Phát đến vòng xoay Nguyễn Bình); - Mở rộng đường Nguyễn Bình (từ đường Huỳnh Tấn Phát đến cầu Cây Khô); - Mở rộng đường Phạm Hữu Lầu (gồm đoạn từ Nguyễn Hữu Thọ đến cầu Phước Long và đoạn từ Lê Văn Lương đến ranh dự án Khu đô thị mới Nhơn Đức - Phước Kiển).

Các dự án trên được kỳ vọng sẽ giúp kết nối giao thông thông suốt hơn, mở rộng không gian đô thị và tạo động lực phát triển cho khu vực.

Xã Nhà Bè cũng đề xuất TP cho phép xây dựng Đề án phát triển kinh tế ven sông. Với đặc thù sông nước, diện tích sông, kênh, rạch chiếm khoảng 23% diện tích tự nhiên (khoảng 853,2ha) của xã nhưng tiềm năng này vẫn chưa được khai thác hiệu quả do hạ tầng và cơ chế còn hạn chế. Nếu được triển khai, đề án sẽ giúp tận dụng quỹ đất ven sông, cải thiện cảnh quan và hình thành không gian đô thị ven sông hiện đại.

Ông Hoàng Tùng, Trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM nêu ý kiến. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lãnh đạo xã Nhà Bè cũng cho biết đã phê duyệt đề án di dời nhà trên và ven sông, kênh, rạch với tổng cộng 35 tuyến và 3.218 căn nhà cần di dời. Hiện TP đã bố trí vốn cho 2 tuyến là Rạch Đình và Rạch Kho B. Địa phương kiến nghị TP tiếp tục quan tâm, ưu tiên nguồn vốn để sớm hoàn thành việc di dời, giúp người dân ổn định cuộc sống, đồng thời tạo quỹ đất phục vụ phát triển đô thị.

Ngoài ra, lãnh đạo xã cũng kiến nghị thêm một số vấn đề khác như: xem xét cấp phép xây dựng có thời hạn đối với những khu vực chưa có quy hoạch phân khu nhằm đảm bảo quyền lợi người dân; cho phép sử dụng linh hoạt quỹ nền tái định cư hiện có để bố trí cho các hộ dân thuộc diện di dời và phục vụ các dự án cấp bách trên địa bàn trong giai đoạn tới...

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Hoàng Tùng, Trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM nhận xét, với 6 dự án hạ tầng giao thông đã nêu, xã cần tiếp cận theo hướng xem các dự án này có khả năng thu hút nhà đầu tư hay không, từ đó đặt vấn đề kêu gọi đầu tư thì mới có hướng đi khả thi.

Đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu kết luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường thông tin thêm, đối với các dự án hạ tầng giao thông mà xã kiến nghị, về cơ bản TP đã có định hướng rõ. Những dự án đã được giao nhiệm vụ lập đề xuất chủ trương đầu tư thì các đơn vị liên quan cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Về đề án phát triển kinh tế ven sông, đồng chí Bùi Xuân Cường đề nghị Đảng ủy xã Nhà Bè nghiên cứu kỹ và đề xuất cụ thể hơn, bám sát các chủ trương của UBND TP. Trên cơ sở đó, tính toán khai thác hiệu quả quỹ đất, nhất là quỹ đất ven sông, TP giao cho xã tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hướng triển khai phù hợp.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Minh đánh giá cao nỗ lực của Đảng ủy xã Nhà Bè, đặc biệt trong công tác quy hoạch và việc xác định thứ tự ưu tiên các dự án giao thông. Đồng chí đề nghị, trong tháng 4, UBND TPHCM cần sớm xem xét, cho chủ trương để xã Nhà Bè triển khai công tác quy hoạch, làm cơ sở cho các bước tiếp theo.

Lãnh đạo TPHCM cùng các đại ﻿biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Với các dự án giao thông trọng điểm, đồng chí Võ Văn Minh thống nhất với thứ tự ưu tiên mà xã đã đề xuất. Theo đồng chí, xã Nhà Bè còn thiếu nhiều trục giao thông theo hướng Đông - Tây, trong khi các trục kết nối vùng đã dần hình thành. Vì vậy, cần cố gắng triển khai sớm các tuyến này để tạo động lực phát triển, thúc đẩy tăng trưởng cho địa phương.

Còn đề án phát triển kinh tế ven sông, xã phải cụ thể hóa từng nội dung. Chẳng hạn, nếu đề xuất 4 dự án phát triển kinh tế thì các dự án này phải gắn với quy hoạch phân khu, có tính toán rõ cách triển khai, sau đó mới tính đến việc kêu gọi nhà đầu tư tham gia. Đối với nội dung di dời nhà ven kênh rạch, thống nhất để xã xây dựng đề án và chủ động tìm nhà đầu tư thực hiện.

Liên quan đến vấn đề tái định cư, đồng chí Võ Văn Minh đề nghị xã tiếp tục nghiên cứu, đề xuất thêm một khu tái định cư mới, đồng thời đưa ngay vào quy hoạch phân khu sắp tới, lựa chọn vị trí phù hợp, đảm bảo tốt nhất cho người dân.

CẨM NƯƠNG