Thi tuyển phương án kiến trúc cầu vượt tại nút giao cao tốc - Vành đai 3

Ngày 6-4, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường ký ban hành quyết định số 2024 /QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc cầu vượt tuyến chính và các hạng mục cầu vượt tại nút giao giữa cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với đường Vành đai 3.

Đây là nội dung thuộc Dự án thành phần 2 xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái – Phú Hữu – nút giao cao tốc và Vành đai 3.

Nút giao giữa cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây với đường Vành đai 3. Ảnh: QUỐC HÙNG

cuộc thi do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM tổ chức.

Phạm vi nghiên cứu có chiều dài khoảng 5,9km, bắt đầu từ đường Nguyễn Thị Định và kết thúc tại nút giao cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây với Vành đai 3 (nút giao HLD), đi qua địa bàn phường Cát Lái và Long Trường.

Quy mô dự án gồm nhiều hạng mục quan trọng. Trong đó, cầu Bà Cua được xây dựng với 2 đơn nguyên, tổng cộng 10 làn xe. Đoạn từ cảng Phú Hữu đến cảng SP-ITC bố trí cầu cạn 4 làn xe, kết hợp các vị trí kết nối với đường thấp; đoạn từ SP-ITC đến nút giao cao tốc xây dựng cầu cạn 6 làn xe.

Riêng nút giao cao tốc giữ nguyên hình thái trumpet kép giữa hai tuyến cao tốc, đồng thời bổ sung các nhánh kết nối từ đường liên cảng nhằm tăng khả năng giải tỏa phương tiện, đặc biệt phục vụ khu vực cảng.

Mục tiêu cuộc thi là tìm kiếm phương án kiến trúc tối ưu, có tính khả thi cao, hiện đại, đặc sắc, tạo điểm nhấn cho cửa ngõ phía Đông TPHCM. Hình thức thi tuyển được tổ chức rộng rãi, không hạn chế số lượng đơn vị tham gia.

Các tổ chức tư vấn phải đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm thiết kế công trình giao thông cấp I hoặc II; có đội ngũ kiến trúc sư đủ điều kiện hành nghề theo quy định.

Hội đồng thi tuyển dự kiến ít nhất 9 thành viên, là các chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, giao thông; trong đó tối thiểu 2/3 là kiến trúc sư. Quá trình tổ chức thi tuyển kéo dài khoảng 85 ngày kể từ khi kế hoạch được phê duyệt.

UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị liên quan bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin, tổ chức thi tuyển minh bạch, khách quan. Sở Tài chính TPHCM và Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm bố trí kinh phí thực hiện.

Kết quả cuộc thi sẽ là cơ sở quan trọng để lựa chọn phương án thiết kế, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực cảng Cát Lái và kết nối liên vùng.

QUỐC HÙNG