Xã hội

Giao thông

Xe tải, xe container lấn chiếm lòng đường gây mất an toàn giao thông

SGGPO
Thời gian gần đây, người dân sinh sống và lưu thông qua tuyến đường Bến Nghé, (từ cổng sau cảng Tân Thuận đến cảng Bến Nghé, phường Tân Thuận, TPHCM) khu vực giáp ranh Khu chế xuất Tân Thuận, bức xúc trước tình trạng xe tải, xe container đậu tràn lan, lấn chiếm lòng đường cả hai chiều gây mất trật tự an toàn giao thông. Lái xe, phụ xe ăn uống và vứt rác bừa bãi gây mất mỹ quan đô thị.

Xe tải, xe container đậu kín cả hai chiều đường Bến Nghé. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo ghi nhận, dọc tuyến đường này thường xuyên xuất hiện hàng dài xe container, xe tải nặng đậu nối đuôi nhau, chiếm gần hết phần đường dành cho phương tiện lưu thông. Không chỉ dừng, đỗ sai quy định, một số trường hợp còn chiếm dụng mặt đường để sửa chữa phương tiện, tập kết hàng hóa, khiến mặt đường vốn đã hẹp càng trở nên chật chội, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Hàng dài xe container, xe tải nặng đậu nối đuôi nhau. Ảnh: QUỐC HÙNG

Người dân cho biết, vào các khung giờ cao điểm, tình trạng ùn ứ xảy ra thường xuyên do các phương tiện phải né tránh những xe đậu chiếm dụng lòng đường. Khu vực này có nhiều người lao động qua lại, nên nguy cơ mất an toàn giao thông càng gia tăng.

Hàng dài xe container, xe tải nặng chiếm gần hết phần đường lưu thông Ảnh: QUỐC HÙNG

“Có những đoạn xe container đậu kín cả hai bên, xe máy phải len lỏi rất nguy hiểm. Nhiều lúc còn thấy họ sửa xe ngay trên đường, dầu nhớt chảy ra, trơn trượt và rất mất vệ sinh”, ông Ngô Văn Thuận, sinh sống tại khu vực trên bức xúc.

Trước thực trạng trên, người dân kiến nghị cơ quan chức năng sớm tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời có giải pháp tổ chức lại giao thông, bố trí điểm dừng đỗ hợp lý cho xe tải, xe container. Việc lập lại trật tự trên tuyến đường Bến Nghé không chỉ góp phần bảo đảm an toàn giao thông mà còn cải thiện môi trường sống, sinh hoạt cho người dân khu vực.

Chiếm dụng mặt đường để sửa chữa phương tiện. Ảnh: QUỐC HÙNG
QUỐC HÙNG

Từ khóa

chiếm dụng mặt đường để sửa chữa phương tiện Mất an toàn giao thông Lán chiếm lòng đường xe container

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn