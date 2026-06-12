Lần đầu tiên TPHCM trao chứng nhận DN KHCN - ND CNC cho Công ty GreenNode

Ngày 12-6, Sở Sở KH-CN TPHCM tổ chức Hội nghị “Giới thiệu điều kiện chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ - doanh nghiệp công nghệ cao” và trao Giấy chứng nhận Doanh nghiệp Công nghệ cao đầu tiên cho Công ty GreenNode.

Đại diện Công ty GreenNode nhận chứng nhận chứng nhận DN KHCN - ND CNC.

Tại chương trình, đại diện Sở KH-CN TPHCM đã giới thiệu tiêu chí điều kiện chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ - doanh nghiệp công nghệ cao (DN KHCN-ND CNC).

Các doanh nghiệp cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo đó, DN KHCN là doanh nghiệp thực hiện hoạt động nghiên cứu, phát triển, chuyển giao, đổi mới công nghệ, có năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ và mang lại hiệu quả về kinh tế, xã hội, môi trường. Doanh nghiệp phải có tổng chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt tối thiểu 2% doanh thu thuần bình quân. Còn DN CNC là doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao, có hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ. Sở hữu công nghệ, đồng sở hữu công nghệ, quyền sử dụng hợp pháp công nghệ và có hoạt động chuyển giao công nghệ theo quy định pháp luật để phát triển, ứng dụng, sản xuất sản phẩm, dịch vụ CNC.

Theo ông Phan Quốc Tuấn, Phó Trưởng Phòng Quản lý Công nghệ (Sở KH-CN TPHCM), Sở cam kết đồng hành cùng DN KHCN-ND CNC, không chỉ hỗ trợ ở giai đoạn nghiên cứu, thủ tục hành chính, mà còn trực tiếp tạo đòn bẩy giúp doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường. Giúp doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, thu hút đầu tư một cách hiệu quả qua các sự kiện lớn như Techmart, Techfest… và qua đó doanh nghiệp nhanh chóng đạt được tiêu chí khắt khe 20%-30% doanh thu từ sản phẩm KHCN theo đúng luật định.

Dịp này Sở KH-CN TPHCM cũng trao Giấy chứng nhận DN KHCN-DN CNC số 01/DN CNC cho Công ty GreenNode, đơn vị cung cấp hạ tầng AI Cloud hiệu suất cao thuộc VNG Group, đối tác đám mây chính thức của NVIDIA. Đây là giấy chứng nhận DNCNC đầu tiên do TPHCM cấp kể từ khi thẩm quyền chứng nhận được phân cấp về địa phương theo Quyết định 2445/QĐ-UBND ngày 31-10-2025.

Chứng nhận có hiệu lực 5 năm, được cấp sau quy trình thẩm định độc lập theo Luật Công nghệ cao 2008 và Quyết định 10/2021/QĐ-TTg, bao gồm 4 nhóm tiêu chí: công nghệ, tài chính, nhân sự và môi trường.

Ông Vũ Thanh Tùng, CEO GreenNode cho biết: “Chứng nhận này là sự ghi nhận đáng trân trọng đối với chúng tôi sau gần 20 năm đầu tư vào công nghệ và con người. Quan trọng hơn, điều này khẳng định năng lực công nghệ lõi được phát triển tại Việt Nam hoàn toàn có thể đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của khu vực thông qua một quy trình đánh giá độc lập. Chúng tôi xem đây là động lực để tiếp tục đầu tư dài hạn vào AI, hạ tầng đám mây chủ quyền và thế hệ kỹ sư công nghệ cao tiếp theo của Việt Nam”.

Hiện 96,8% doanh thu của GreenNode đến từ sản phẩm công nghệ cao, vượt xa ngưỡng 70% theo quy định; hoạt động R&D được duy trì liên tục trong 5 năm. Hạ tầng của của GreenNode đạt chuẩn Tier III của Uptime Institute với chỉ số hiệu quả sử dụng năng lượng (PUE) ở mức 1,5.

GreenNode đang phục vụ hơn 1.000 khách hàng doanh nghiệp tại Việt Nam, Đông Nam Á, Mỹ và Trung Đông. Các giải pháp AI và điện toán đám mây của GreenNode giúp khách hàng tiết kiệm tới 30% chi phí vận hành và rút ngắn hơn 90% thời gian xử lý tài liệu trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Hệ sinh thái sản phẩm bao gồm hạ tầng AI Cloud hiệu năng cao, AI Platform, AgentBase, AI Gateway, giải pháp xử lý tài liệu thông minh (IDP) và GreenMind, là mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt nguồn mở đầu tiên được tích hợp trên nền tảng toàn cầu NVIDIA NIM...

BÁ TÂN