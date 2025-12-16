Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: Hứa với cử tri thì phải làm được

Trả lời các ý kiến cử tri phường Đông Hòa, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định, với tư cách đại biểu Quốc hội và Bí thư Thành ủy, sẽ có cơ chế kiểm tra việc giải quyết các ý kiến của cử tri.

Ngày 16-12, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng các đại biểu đơn vị số 12, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM có buổi tiếp xúc cử tri phường Đông Hòa (TPHCM).

Bí thư Thành ủy TPHCM cùng các đại biểu đơn vị số 12, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM có buổi tiếp xúc cử tri phường Đông Hòa (TPHCM). Thực hiện: VĂN MINH

Dự buổi tiếp xúc cử tri còn có các đại biểu Quốc hội (ĐBQH): Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM khóa XV; Lê Văn Khảm, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu đơn vị số 12 chụp ảnh cùng các cử tri phường Đông Hòa. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phát biểu ý kiến về các vấn đề dân sinh, đời sống xã hội. Trong đó nhiều cử tri quan tâm đến việc tổ chức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, giải quyết các vướng mắc dự án, tách thửa và các thủ tục hành chính bị vướng, kéo dài…

Sau khi nghe các ý kiến cử tri, thay mặt tổ đại biểu, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ghi nhận các ý kiến cử tri mang tính xây dựng, sát sườn với cuộc sống. Đồng chí khẳng định tổ đại biểu Quốc hội có trách nhiệm chuyển các ý kiến đến đúng nơi có thẩm quyền giải quyết xác đáng.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trò chuyện với cử tri sau buổi tiếp xúc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí khẳng định với tư cách đại biểu Quốc hội và Bí thư Thành ủy TPHCM, sẽ có cơ chế kiểm tra việc giải quyết các ý kiến của cử tri. “Chúng tôi hứa điều gì thì phải làm được điều đó. Hy vọng lần sau gặp lại bà con không còn bực mình”, đồng chí Trần Lưu Quang chia sẻ nguyên tắc.

Trước một số ý kiến phản ánh của cử tri về đất đai, quy hoạch, Bí thư Thành ủy TPHCM thông tin, Quốc hội vừa ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 và TPHCM sẽ vận dụng các cơ chế, chính sách đặc thù để giải quyết những trường hợp đặc thù trên địa bàn thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi với các cử tri. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí cũng chia sẻ, hiện nay, TPHCM mới mở rộng hơn do đó cũng có sự chưa đồng bộ về chế độ, chính sách và TPHCM đang tập trung thực hiện đồng bộ hơn trong thời gian tới.

Trước các ý kiến đánh giá tốt của cử tri về hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bí thư Thành ủy TPHCM ghi nhận, cảm ơn và thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn nhiều việc chưa làm được, TPHCM phải nỗ lực rất lớn để làm tốt hơn. Đồng chí bày tỏ mong muốn người dân, cử tri chia sẻ với chính quyền các cấp của thành phố.

Cử tri phường Đông Hòa dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí khẳng định, một thời gian nữa, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sẽ trơn tru hơn, hiệu quả hơn trong việc phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ đạo các sở ngành thành phố và địa phương chủ động phối hợp tốt hơn nữa trong việc giải quyết các sự việc mà người dân phản ánh; cùng với đó phải chọn những việc nào quan trọng giải quyết trước.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trò chuyện với cử tri sau buổi tiếp xúc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí khẳng định sẽ theo dõi tiến độ các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc giải quyết những vụ việc mà cử tri phản ánh. Đồng thời bày tỏ, mong người dân, cử tri chia sẻ, chung tay góp sức vì sự phát triển của địa phương và của thành phố.

Phường Đông Hòa có dân số hơn 183.000 người. Phường Đông Hòa là cửa ngõ phía Đông của TPHCM, với các trục đường lớn như: xa lộ Hà Nội, đường Đỗ Mười (quốc lộ 1A), quốc lộ 1K, Vành đai 3 TPHCM, Mỹ Phước - Tân Vạn, tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên... Ngoài ra, Bến xe Miền Đông mới, cảng Bình Dương, Đại học Quốc gia TPHCM cũng nằm trên địa bàn phường.

