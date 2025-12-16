Công tác lập pháp năm 2026 phải thực hiện chặt chẽ, đúng luật

Chiều 16-12, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban với các cơ quan của Quốc hội.

Quang cảnh cuộc họp chiều 16-12

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội đánh giá công tác lập pháp là thành công nổi bật trong năm qua, khi Quốc hội đã thông qua 89 luật và 24 nghị quyết quy phạm pháp luật. Riêng tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua 54 luật và 39 nghị quyết, trong đó có 8 nghị quyết quy phạm pháp luật, thể hiện bước chuyển quan trọng trong tư duy lập pháp, không chỉ về số lượng mà cả chất lượng.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, các cơ quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện trình Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực các luật, nghị quyết được thông qua; đồng thời phối hợp với Chính phủ sớm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành.

Với các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn thực hiện phải ban hành trong thời gian ngắn, có thể phát sinh điểm chưa thống nhất, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chủ động rà soát để cập nhật, nhất là bám sát quan điểm chỉ đạo, nội dung nào chưa rõ, cần kịp thời xin ý kiến Thường vụ, các Phó Chủ tịch Quốc hội và kết luận của Chủ tịch Quốc hội để triển khai đúng tinh thần.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, năm 2026 công tác lập pháp tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm. Những việc năm 2025 có thể làm theo quy trình rút gọn do yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy, thì sang 2026 phải làm chặt chẽ theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

“Thể chế phải đi trước, mở đường cho phát triển; chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển; coi cải cách thể chế là lợi thế cạnh tranh quốc gia”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu các cơ quan khẩn trương triển khai sơ kết kỳ họp thứ 10, chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, bảo đảm chuyển tiếp thông suốt giữa hai nhiệm kỳ, không để gián đoạn hoạt động của Quốc hội. Đồng thời, tập trung hướng dẫn, kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhấn mạnh tinh thần làm việc đến ngày cuối cùng của nhiệm kỳ, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động của các cơ quan Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, thực hiện nghiêm túc phương châm “kỷ luật - kỷ cương - nghiêm minh”, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội.

“Kỳ họp kết thúc không có nghĩa là công việc kết thúc. Đại biểu Quốc hội phải làm việc đến ngày cuối cùng của nhiệm kỳ; làm việc tốt hơn nữa để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tặng 6 tập thể có thành tích xuất sắc

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tặng 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, phục vụ kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

ANH PHƯƠNG