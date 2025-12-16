TPHCM: Điều tra vụ cháu bé tử vong tại lớp mẫu giáo

Ngày 16-12, UBND phường Phú Định cho biết, Công an phường Phú Định đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra làm rõ vụ cháu bé 3 tuổi tử vong sau khi ăn cơm trưa tại Lớp mẫu giáo B.M (phường Phú Định, TPHCM).

Theo báo cáo của UBND phường Phú Định, khoảng 10 giờ 30 ngày 11-12, bảo mẫu T.T.T.T. (SN 1995) cho bé Đ.H.M. (sinh năm 2022) ăn được khoảng nửa tô cơm (cơm trắng, thịt heo kho đậu hủ, canh cải nấu với tôm) thì bé M bị sặc và ho. Cô T thấy có 2 hạt cơm từ trong mũi bé trào ra nên dùng khăn giấy lau rồi cho bé uống nước canh cải.

Các bác sĩ cấp cứu cho cháu bé nhưng cháu đã không qua khỏi

Đút được khoảng 4 muỗng canh, thấy bé M hết sặc nên cô T tiếp tục đút ăn bình thường. Lúc này, bé M ngậm cơm và có triệu chứng ho. Thấy bé ăn chậm nên cô T để tô cơm trên bàn cho bé tự ăn. Cùng lúc, cô T quay qua đút cơm cho các bé còn lại. Khoảng 10 phút sau, cô T quay sang thấy bé M như sắp ngất nên bế bé lên và vỗ lưng bé, móc thức ăn trong miệng bé ra, sơ cứu nhưng không có kết quả. Cô cùng các bảo mẫu đưa bé đến trạm y tế phường. Sau đó, bé M được đưa đến Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi vụ việc xảy ra, phường Phú Định đã yêu cầu chủ Lớp mẫu giáo B.M tạm ngưng hoạt động để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, phường cũng đã phối hợp thăm hỏi, động viên gia đình cháu bé.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

VĂN ANH