TPHCM: Tìm kiếm nam sinh mất tích tại rạch Bến Bà Mai

Đến hơn 17 giờ ngày 16-12, Công an xã Đông Thạnh (TPHCM) vẫn đang phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 19 (Công an TPHCM) và các đơn vị liên quan tích cực tìm kiếm một thiếu niên bị rớt xuống rạch Bến Bà Mai.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, một nhóm học sinh khoảng 15 tuổi (gồm cả nam và nữ) đến khu vực rạch Bến Bà Mai, đoạn gần đường Đặng Thúc Vịnh để chơi.

Trong lúc nô đùa, một nam sinh không may bị ngã xuống nước. Thấy bạn gặp nạn, một nam sinh khác trên bờ lập tức nhảy xuống ứng cứu.

Tuy nhiên, thời điểm này nước lớn, dòng chảy xiết nên cả hai em bị nước cuốn trôi, mất tích. Những người có mặt tại hiện trường đã hô hoán, kêu cứu.

Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nam sinh tại rạch Bến Bà Mai

Nhận được tin báo, Công an xã Đông Thạnh phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng huy động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm.

Đến khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, thi thể của một trong hai em đã được tìm thấy cách hiện trường không xa.

Hiện công tác tìm kiếm nạn nhân còn lại vẫn đang được lực lượng chức năng khẩn trương thực hiện.

VĂN ANH