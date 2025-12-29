Làn sóng “xóa Zalo” khi cập nhật thỏa thuận sử dụng

Các điều khoản mới của Zalo đang tạo luồng tranh luận, khi người dùng miễn cưỡng bấm "Đồng ý" để tiếp tục sử dụng dịch vụ, hay từ chối bởi lo ngại những vấn đề liên quan bảo mật và an toàn dữ liệu cá nhân.

Zalo đã trở thành ứng dụng quen thuộc với người dùng di động Việt Nam nhưng đang gây làn sóng tranh cãi về quyền bảo mật thông tin cá nhân.

Nội dung trong các thỏa thuận của Zalo làm dấy lên làn sóng tranh cãi. Điều người dùng lo ngại là nếu không đồng ý, ngoài việc bị tạm ngừng truy cập dịch vụ, người dùng còn có thể bị xóa tài khoản.

Cụ thể, khi từ chối điều khoản thỏa thuận, ứng dụng hiện thông báo: "Vì bạn không đồng ý với Thỏa thuận này, chúng tôi rất tiếc không thể tiếp tục cung cấp Dịch vụ cho bạn. Hệ thống sẽ tự động xóa tài khoản của bạn sau 45 ngày theo quy định nếu bạn không thay đổi quyết định".

Tại Điều 8 "Quyền của Chủ thể dữ liệu" quy định việc người dùng có quyền rút lại sự đồng ý, hạn chế và phản đối xử lý dữ liệu cá nhân (đã đồng ý trước đó) nhưng kèm thêm nội dung "Công ty cổ phần Tập đoàn VNG có quyền từ chối thực hiện toàn bộ yêu cầu của người dùng nếu yêu cầu không đáp ứng điều kiện hợp lệ" mà đơn vị này đưa ra.

Thỏa thuận còn có Điều 14 "Từ chối trách nhiệm Đảm bảo" nêu rằng: "VNG không đưa ra bất cứ đảm bảo nào bao gồm nhưng không giới hạn những bảo đảm về tính ổn định của Dịch vụ, bảo mật an toàn thông tin, tính xác thực của thông tin mà Người dùng tiếp nhận trong quá trình sử dụng Dịch vụ".

Ngay bên dưới là nội dung: "Trong mọi trường hợp, Người dùng đảm bảo rằng Người dùng sẽ miễn trừ VNG khỏi mọi trách nhiệm liên quan đến bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí nào theo bất kỳ nguyên nhân hành động nào gây ra bởi việc Người dùng sử dụng, hoặc không có khả năng sử dụng Dịch vụ".

Nhiều người đã tuyên bố xóa Zalo vì các thỏa thuận sử dụng mới được đưa ra

Gây tranh cãi nhiều hơn khi tại Điều 5 "Thỏa thuận sử dụng Zalo" quy định: "Người dùng đồng ý và chấp thuận rằng VNG (đơn vị phát hành ứng dụng) có quyền áp dụng những biện pháp kỹ thuật cho mục đích thu thập và xử lý các dữ liệu liên quan đến tài khoản của người dùng. Thông tin dữ liệu cá nhân bao gồm: Số điện thoại, Họ và tên, tuổi, giới tính, mối quan hệ gia đình, thông tin CMND/CCCD/Hộ chiếu, hình ảnh cá nhân, thư điện tử".

Cũng trong Điều 5, thỏa thuận có ghi là tiếp nhận và chia sẻ, chuyển giao thông tin Tài khoản với các Công ty thuộc VNG bao gồm công ty con, công ty thành viên, công ty liên kết".

Đã có nhiều phân tích cho rằng thỏa thuận của Zalo mang tính áp đặt khi chỉ cho phép "Đồng ý tất cả" chứ không cho đồng ý một phần nội dung. Điều này được cho là không phù hợp với quy định của Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân tại khoản 7, Điều 11. Theo đó, "Chủ thể dữ liệu có thể đồng ý một phần hoặc với điều kiện kèm theo".

Chính vì vậy, sự bức xúc lớn được thể hiện khá rõ, nhiều người tuyên bố trên các trang cá nhân của họ: sẽ xóa Zalo.

