Viettel TPHCM kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống

Chiều 26-12, Viettel TPHCM đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì và Kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống.

Thiếu tướng Đỗ Minh Phương thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng nhì cho Viettel TPHCM

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Đỗ Minh Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel.

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Viettel TPHCM đã không ngừng lớn mạnh, từng bước khẳng định vai trò là đơn vị nòng cốt của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội tại khu vực kinh tế năng động bậc nhất cả nước. Song hành với việc tiên phong ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực quản trị, Viettel TPHCM gắn bó chặt chẽ với sự phát triển của TPHCM.

Viettel TPHCM vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì, là sự ghi nhận cho những đóng góp quan trọng, toàn diện của đơn vị trong phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, đồng thời khẳng định uy tín, năng lực và vị thế của Viettel trong tiến trình phát triển của đất nước.

Sự kiện còn là dịp để Viettel TPHCM tri ân các thế hệ lãnh đạo, các cơ quan, ban ngành, đối tác, khách hàng và toàn thể cán bộ, công nhân viên đã tin tưởng, đồng hành trong suốt chặng đường 25 năm hình thành và phát triển.

