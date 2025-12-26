Khoa học công nghệ

Viettel TPHCM kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống

SGGPO

Chiều  26-12, Viettel TPHCM đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì và Kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống.

Thiếu tướng Đỗ Minh Phương thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng nhì cho Viettel TPHCM
Thiếu tướng Đỗ Minh Phương thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng nhì cho Viettel TPHCM

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Đỗ Minh Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel.

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Viettel TPHCM đã không ngừng lớn mạnh, từng bước khẳng định vai trò là đơn vị nòng cốt của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội tại khu vực kinh tế năng động bậc nhất cả nước. Song hành với việc tiên phong ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực quản trị, Viettel TPHCM gắn bó chặt chẽ với sự phát triển của TPHCM.

Viettel TPHCM vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì, là sự ghi nhận cho những đóng góp quan trọng, toàn diện của đơn vị trong phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, đồng thời khẳng định uy tín, năng lực và vị thế của Viettel trong tiến trình phát triển của đất nước.

Sự kiện còn là dịp để Viettel TPHCM tri ân các thế hệ lãnh đạo, các cơ quan, ban ngành, đối tác, khách hàng và toàn thể cán bộ, công nhân viên đã tin tưởng, đồng hành trong suốt chặng đường 25 năm hình thành và phát triển.

BÁ TÂN

Từ khóa

Viettel TPHCM Đặng Văn Lẫm Đỗ Minh Phương Tập đoàn Viettel Quân khu 7 Tập đoàn Công nghiệp Phó Tư lệnh Thường vụ Thiếu tướng Khu vực kinh tế

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn