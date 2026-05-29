Lan tỏa các giá trị nhân đạo, đoàn kết, nghĩa tình

Dự đại hội, về phía Trung ương có đồng chí: Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Về phía TPHCM, có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM; cùng 257 đại biểu.

Lan tỏa chuẩn mực mới về công tác nhân đạo

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TPHCM Nguyễn Minh Nhựt thông tin, nhiệm kỳ 2022-2026 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khó khăn. Đại dịch Covid-19 để lại nhiều hệ lụy nặng nề; thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh và những biến động kinh tế - xã hội đã tác động sâu rộng đến đời sống của hàng triệu người dân. Trong hoàn cảnh đó, đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ Thành phố đã luôn có mặt ở những nơi khó khăn nhất, sẻ chia với những phận người yếu thế nhất.

Đó là những chuyến xe chở đầy nghĩa tình đến với người nghèo, “Chợ nhân đạo”, “Chợ 0 đồng”, “Bếp ăn tình thương”, căn nhà chữ thập đỏ, giọt máu hồng trao đi... Tổng giá trị hoạt động nhân đạo đạt trên 2.708 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TPHCM Nguyễn Minh Nhựt phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhiệm kỳ 2026-2031, với phương châm “Nhân ái - Hiện đại - Chuyên nghiệp - Lan tỏa”, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TPHCM xác định 6 nhóm mục tiêu cụ thể và 3 khâu đột phá.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo cho biết, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 là đại hội điểm, có ý nghĩa quan trọng, mở đầu cho nhiệm kỳ mới của hệ thống Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TPHCM đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Nhất là đã có nhiều mô hình nhân đạo sáng tạo, thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

“Hình ảnh lực lượng cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ TPHCM đã trở thành biểu tượng sinh động của lòng nhân ái - luôn có mặt ở những nơi khó khăn nhất, việc khó nhất và những thời điểm cấp bách nhất của xã hội”, đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo đánh giá.

Đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo nhấn mạnh, TPHCM là đầu tàu phát triển, trung tâm lớn về kinh tế, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, có vai trò dẫn dắt và lan tỏa phát triển của cả nước. Điều đó đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác nhân đạo trong giai đoạn mới, không dừng lại ở an sinh xã hội, mà phải góp phần kiến tạo một đô thị phát triển theo hướng văn minh - nhân văn - hiện đại - lấy con người làm trung tâm.

Đại biểu dự đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam yêu cầu công tác nhân đạo trong giai đoạn mới phải chuyển mạnh theo hướng: đi trước một bước - sâu hơn - nhanh hơn - bền vững hơn.

Hội tụ, lan tỏa, tiếp nối giá trị nhân văn tốt đẹp

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh, đại hội diễn ra trong bối cảnh TPHCM bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về chất lượng tăng trưởng và chất lượng cuộc sống người dân. Điều này đòi hỏi các cấp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TPHCM tiếp tục phát huy vai trò tổ chức xã hội nhân đạo, khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối tin cậy, nơi hội tụ, lan tỏa, tiếp nối giá trị nhân văn tốt đẹp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí đề nghị các cấp hội tiếp tục triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Trung ương và TPHCM về tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Tập trung làm tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động, lan tỏa mạnh mẽ hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội. Qua mỗi phong trào, chương trình hoạt động của hội, cộng đồng nhân ái phải mở rộng hơn, phát triển nhanh chóng trong mỗi cơ quan, tổ chức, cộng đồng.

Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo trao quà đến đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại biểu biểu quyết tại đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí cũng yêu cầu tăng cường phối hợp chặt chẽ cơ quan, đơn vị, địa phương, các đoàn thể chính trị - xã hội, để tạo phong trào hoạt động nhân đạo từ thiện có khả năng tác động lâu dài, sâu rộng, góp phần xây dựng TPHCM nghĩa tình, giàu tình người, giàu lòng nhân ái. Hội cần chú trọng tổ chức cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", để người có hoàn cảnh khó khăn, người bị tổn thương, người yếu thế xã hội khi cần hỗ trợ đều nhận trợ giúp kịp thời.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TPHCM, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí nhấn mạnh, Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 09 về xây dựng, phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới. Một trong những nhiệm vụ giao cho TPHCM là xây dựng, hình thành hệ giá trị con người thành phố, trong đó, các giá trị đoàn kết nghĩa tình được chú trọng. Đồng chí mong muốn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TPHCM trở thành một trong những lực lượng chủ lực, góp phần quan trọng củng cố, phát triển, lan tỏa truyền thống tốt đẹp của thành phố.

Đại hội đã công bố và ra mắt Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 59 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 19 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Minh Nhựt được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TPHCM. Đồng chí Lê Quốc Phong làm Chủ tịch Danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TPHCM, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: VIỆT DŨNG Tại đại hội, đồng chí Lê Quốc Phong vinh dự được mời làm Chủ tịch Danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TPHCM, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031 với 20 đồng chí chính thức. Tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đến 1 cá nhân. Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đến cá nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội qua các thời kỳ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2026-2031: - Phấn đấu hàng năm có ít nhất 90% Hội Chữ thập đỏ cấp xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. - Tổng giá trị hoạt động nhân đạo toàn thành phố đạt từ 3.000 tỷ đồng/5 năm. - Trợ giúp ít nhất 7 triệu lượt người trong toàn nhiệm kỳ. - Hỗ trợ ít nhất 12.000 trẻ em nghèo, khuyết tật. - Quản lý và trợ giúp ít nhất 5.000 địa chỉ nhân đạo. - 100% cán bộ chuyên trách cơ sở được tập huấn kỹ năng phòng ngừa, ứng phó thảm họa và tìm kiếm tin tức thân nhân. - Phát triển từ 2 - 3 điểm hiến máu cố định hoặc bán cố định. - 100% điểm hiến máu triển khai chuyển đổi số trong vận động và tiếp nhận. - Tỷ lệ dân số tham gia hiến máu đạt trên 2,5%. - Vận động ít nhất 1.000 người đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người.

Tin liên quan Dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh trước Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TPHCM lần thứ I

THU HƯỜNG - THÁI PHƯƠNG