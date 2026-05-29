Dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh trước Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TPHCM lần thứ I

Sáng 29-5, trước phiên chính thức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2031, đoàn đại biểu tham dự đại hội đã đến dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn).

Đoàn đại biểu thành kính dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất, phồn vinh và phát triển; Người lãnh tụ thiên tài, người thầy của Cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc - Danh nhân văn hóa thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh là Người sáng lập và là Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Người đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp Cách mạng, cho độc lập dân tộc, cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ Thành phố nguyện tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy truyền thống 80 năm Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; chung sức xây dựng phong trào nhân đạo ngày càng lan tỏa sâu rộng, góp phần vì một cộng đồng an toàn, nhân ái và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Các đại biểu tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM Nguyễn Minh Nhựt báo công lên Bác

Thay mặt các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TPHCM lần thứ I, đồng chí Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM đã báo công lên Bác về những kết quả, những việc làm nhân ái mà các cấp Hội Thành phố đã thực hiện trong nhiệm kỳ qua.

Dâng hoa báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ Thành phố nguyện tiếp tục sống trách nhiệm hơn, nhân ái hơn và tận tâm hơn với cộng đồng.

Đoàn đại biểu chụp hình lưu niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2031 diễn ra trong ngày 28 và 29-5.

THÁI PHƯƠNG - THU HƯỜNG

