Đề xuất tổ chức kỳ họp Quốc hội không thường lệ về xây dựng pháp luật

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI đến nay, có tổng cộng 52 dự án luật, nghị quyết của Quốc hội đang được các bộ, cơ quan nghiên cứu, chuẩn bị để trình Quốc hội thông qua từ nay đến cuối năm 2026.

Cụ thể, tính đến ngày 25-5, tổng số dự án luật, nghị quyết chính thức được đưa vào Chương trình lập pháp năm 2026, dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2 là 32 dự án luật.

Dự án Luật Đô thị đặc biệt hiện đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đề xuất bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026 để trình Chính phủ.

Bên cạnh đó, đến nay đã có 19 dự án luật, nghị quyết đang được các bộ, cơ quan ngang bộ đề xuất bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026 theo quy định tại khoản 1, điều 26 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu, do khối lượng nhiệm vụ lập pháp của kỳ họp thứ 2 rất lớn, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tổ chức thêm một kỳ họp không thường lệ trước kỳ họp thứ 2 hoặc kéo dài chương trình kỳ họp để có thêm thời gian thực hiện nhiệm vụ lập pháp.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhận định, nhìn tổng thể, nhiệm vụ công tác lập pháp của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ nay đến cuối năm 2026 và đến trước ngày 1-3-2027 là rất lớn, yêu cầu rất cao, thời gian gấp rút, đòi hỏi phải sửa đổi rất nhiều luật, nghị quyết để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính.

Các cơ quan đều thống nhất kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét để tổ chức một kỳ họp không thường lệ của Quốc hội vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8, dự kiến diễn ra trong 20-25 ngày để Quốc hội xem xét thông qua một số dự án luật, pháp lệnh, giảm tải cho kỳ họp cuối năm. Theo rà soát của các cơ quan, có thể phấn đấu đưa vào chương trình kỳ họp này khoảng 20-25 luật, nghị quyết (chiếm 1/3 số nghị quyết phải xây dựng trong năm 2026).

Đồng thời, các cơ quan cũng thống nhất kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ trình Quốc hội xem xét thông qua một số vấn đề cấp bách về kinh tế - xã hội (không phải pháp luật) để kịp thời chỉ đạo, thể chế hóa một số kết luận, nghị quyết của Trung ương cũng như thúc đẩy đạt mục tiêu tăng trưởng.

