Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Trung ương tiếp tục tin tưởng giao việc lớn, việc khó cho TPHCM

Chiều 29-5, tại TPHCM, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026, chủ trì hội nghị thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, chủ động, năng động, sáng tạo, quyết liệt tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian qua.

Trên cơ sở báo cáo và các ý kiến trao đổi tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tiếp tục thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp mà đoàn kiểm tra, giám sát đã chỉ ra. Đặc biệt, thành phố cần quán triệt, triển khai Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới. Trong đó, thành phố khẩn trương hoàn thiện dự án Luật Đô thị đặc biệt, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý TPHCM đẩy mạnh giải ngân đầu tư công; khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đất đai, đền bù, tái định cư; nâng cao chất lượng tăng trưởng; thường xuyên quan tâm các vấn đề giáo dục, y tế, môi trường, chống ngập, ùn tắc giao thông, ma túy, tội phạm…

Về tổ chức bộ máy, TPHCM cần tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thực chất; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả vận hành mô hình theo hướng định lượng, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Chủ tịch Quốc hội đề nghị TPHCM tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên theo hướng thực chất, định lượng, gắn với sản phẩm công việc, hiệu quả đầu ra và trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản trị và đánh giá cán bộ. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nghẽn kéo dài.

Nhấn mạnh TPHCM đang triển khai nhiều nhiệm vụ chiến lược trọng điểm, có nhiều nội dung mới, khó, chưa có tiền lệ, Chủ tịch Quốc hội đánh giá mục tiêu tăng trưởng 2 con số thể hiện tư duy phát triển mới, tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển của TPHCM; bước đầu định hình rõ mô hình phát triển của siêu đô thị dựa trên tri thức, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và liên kết vùng.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng TPHCM sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong triển khai thực hiện Nghị quyết 57; tập trung xây dựng hệ sinh thái dữ liệu dùng chung, phát triển hạ tầng số chiến lược, thúc đẩy chuyển đổi số thực chất.

Đồng chí cũng lưu ý TPHCM ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, dữ liệu lớn, công nghệ lõi và đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh “bình dân học vụ số” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tiếp thu đầy đủ ý kiến của đoàn kiểm tra, giám sát; xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

“Trung ương tiếp tục tin tưởng giao những nhiệm vụ mới, việc lớn, việc khó cho TPHCM, từ kết quả cụ thể sẽ nghiên cứu có thể triển khai cả nước”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Phát biểu tiếp thu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, sau khi mở rộng không gian phát triển, tiềm năng, dư địa và lợi thế của TPHCM tăng lên rất nhiều, nhưng cùng với đó là không ít áp lực, thách thức.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, thành phố đang từng bước tập trung giải quyết các vấn đề tồn đọng, trong đó có những việc rất khó, phức tạp; đồng thời là địa phương được Trung ương tin tưởng giao thí điểm, ứng dụng nhiều mô hình mới.

Đề cập mục tiêu phát triển trong thời gian tới, đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh, TPHCM sẽ quyết tâm, nỗ lực cao nhất để thực hiện đạt các mục tiêu đề ra trong năm 2026, qua đó tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.

“Những ý kiến nhận xét, đánh giá của đoàn kiểm tra, giám sát, nhất là về các hạn chế, thiếu sót và những vấn đề cần khắc phục, là rất quý báu. TPHCM nghiêm túc tiếp thu, xem đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện, tổ chức thực hiện tốt hơn trong thời gian tới”, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

