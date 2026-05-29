Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng Hòa thượng Danh Lung nhân Đại lễ Phật đản

Chiều 29-5, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đến thăm và chúc mừng Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, Phụ trách hệ phái Nam tông Khmer tại Chùa Candaransi (phường Xuân Hòa), nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch năm 2026.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM; Đoàn Văn Đồng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Đặng Minh Thông thăm hỏi sức khỏe và chúc Hòa thượng Danh Lung cùng chư tăng, phật tử một mùa Phật đản an lành, hạnh phúc. Đồng chí trân trọng cảm ơn, ghi nhận những cống hiến của Hòa thượng đối với Phật giáo Việt Nam cũng như sự phát triển của TPHCM.

Đồng chí mong muốn thời gian tới, Hòa thượng Danh Lung cùng chư tăng, phật tử tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp để đồng hành xây dựng TPHCM ngày càng phát triển.

Đồng chí chúc Hòa thượng Danh Lung mạnh khỏe, tiếp tục động viên chư tăng, đồng bào phật tử đoàn kết, gắn bó, cộng đồng trách nhiệm với các cấp chính quyền TPHCM; chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Đáp lại tình cảm của đoàn, Hòa thượng Danh Lung gửi lời chúc sức khỏe đến lãnh đạo thành phố; tin tưởng tập thể lãnh đạo thành phố luôn đoàn kết, đồng lòng để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thành phố ngày càng phát triển, xã hội thanh bình, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

THÁI PHƯƠNG