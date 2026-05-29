Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

Chiều 29-5, tại TPHCM, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 (Đoàn Kiểm tra, giám sát số 11) chủ trì Hội nghị thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Đi cùng đoàn có các đồng chí Phó trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 11: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; các thành viên Đoàn Kiểm tra, giám sát số 11.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Tiếp đoàn có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh báo cáo tóm tắt kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Theo đó, đoàn kiểm tra, giám sát ghi nhận TPHCM có nhiều thuận lợi nổi bật về quy mô kinh tế, nguồn nhân lực chất lượng cao, tiềm lực khoa học - công nghệ, khả năng thu hút đầu tư và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, thành phố nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.

Tuy nhiên, thành phố cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như áp lực hạ tầng đô thị, ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, giải ngân đầu tư công chưa đạt yêu cầu; khối lượng công việc rất lớn trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; một số lĩnh vực chuyển đổi số, quản trị đô thị hiện đại còn cần tiếp tục hoàn thiện.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM dự hội nghị.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, đồng bộ các chủ trương của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, bảo đảm vận hành thông suốt ngay từ giai đoạn đầu.

Thành phố đã triển khai mạnh mẽ cơ chế phân cấp, phân quyền, ủy quyền theo hướng tăng tính chủ động cho cơ sở; từng bước chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị địa phương hiện đại.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai khá quyết liệt và đồng bộ, vừa bảo đảm tinh gọn đầu mối, vừa duy trì ổn định hoạt động của hệ thống chính trị và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại h ội nghị thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM xác định rõ mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 trên 10%; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 9.800 USD; kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP; bố trí từ 4-5% tổng chi ngân sách cho khoa học - công nghệ và chuyển đổi số. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng dựa vào khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và phát triển hạ tầng chiến lược…

Đặc biệt, TPHCM đã có nhiều cách làm mang tính đột phá nhằm huy động nguồn lực xã hội cho phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và thương mại hóa nghiên cứu khoa học; qua đó từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có chiều sâu và mang tầm khu vực.

Thành phố chủ động cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW bằng nhiều cơ chế, chính sách có tính đột phá, tiệm cận thông lệ quốc tế; tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” về nhân lực, tài chính, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và đầu tư cho đổi mới sáng tạo.

Qua kiểm tra cho thấy, nhiều mô hình của TPHCM có tính tiên phong, thực tiễn cao; không chỉ phục vụ phát triển của thành phố mà còn có giá trị tham khảo quan trọng đối với việc hoàn thiện thể chế phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong thời gian tới.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý; từng bước gắn việc đánh giá với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, sắp xếp tổ chức bộ máy và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

