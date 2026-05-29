Thực hiện giám sát ngay từ đầu và xuyên suốt

Chiều 28-5, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết quả công tác kiểm tra, giám sát 5 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tham mưu ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư toàn khóa XIV, năm 2026; thành lập 22 đoàn kiểm tra, giám sát 40 tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương; hoàn thành kiểm tra đợt 1 trong tháng 3; đang tiếp tục thực hiện kiểm tra đợt 2 theo kế hoạch. Thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kịp thời triển khai các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2026; tham mưu, trình Bộ Chính trị xem xét, đề nghị Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật 1 đảng viên; Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật 6 đảng viên; thi hành kỷ luật 11 đảng viên thuộc thẩm quyền.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 2 về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, nhất là các quy định mới ban hành và các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; tập trung kiểm tra các vấn đề cấp bách theo yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn đặt ra; các lĩnh vực trọng yếu, nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh vi phạm.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng yêu cầu chủ động, kịp thời tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao, nhất là công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện các văn bản, quy định về công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ.

Nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh công tác giám sát, Thường trực Ban Bí thư đề nghị thực hiện giám sát ngay từ đầu và xuyên suốt đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của Trung ương, các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

HÀ THU