Trung đoàn Tên lửa 261 kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống

Ngày 29-5, tại TPHCM, Trung đoàn Tên lửa 261, Đoàn Tên lửa Thành Loa, thuộc Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không - Không quân, tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống đơn vị, 30-5-1966 – 30-5-2026.

Tham dự lễ kỷ niệm có Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân; đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Trung đoàn 261 đã viết nên những trang sử hào hùng trong lịch sử Bộ đội Phòng không - Không quân Việt Nam. Từ khói lửa chiến tranh chống Mỹ cứu nước đến nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Tổ quốc trong thời bình, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn Tên lửa Thành Loa anh hùng.

Trung đoàn Tên lửa 261 được thành lập ngày 30-5-1966 theo Quyết định số 42/QĐ-QP do Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ký. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trung đoàn đã tham gia chiến đấu 198 trận, bắn rơi 63 máy bay Mỹ, gồm 8 kiểu loại, trong đó có 12 chiếc B-52, 8 chiếc rơi tại chỗ.

Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, Trung đoàn cùng 3 tiểu đoàn 57, 59, 93 và 6 cá nhân được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; được trao tặng nhiều huân chương và phần thưởng cao quý.

Từ năm 1986 đến nay, Trung đoàn nằm trong đội hình chiến đấu của Sư đoàn Phòng không 367, Quân chủng Phòng không - Không quân, làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc các mục tiêu trọng yếu, khu công nghiệp dầu khí phía Nam của Tổ quốc.

Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, nhiều năm liền, Trung đoàn là lá cờ đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; tiếp tục khẳng định vai trò “lá chắn thép” bảo vệ vùng trời phía Nam và không phận thiêng liêng của Tổ quốc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn ghi nhận, biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc của Trung đoàn 261 trong 60 năm qua.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống anh hùng; không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật được biên chế. Đơn vị tiếp tục chăm lo xây dựng khối đoàn kết thống nhất, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

