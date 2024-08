Lan tỏa những thông điệp tích cực từ sinh viên

Bạn trẻ có đang cảm thấy khó khăn trong cuộc sống, đang tìm kiếm nguồn cảm hứng cho mình? Hãy đến với talkshow I share - Hang in there! do Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, thuộc Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức.

Chương trình sẽ có 6 tập, phát sóng trên kênh YouTube Người Nhân Văn, cùng với host (dẫn chương trình) Lê Thảo. Talkshow là nơi để các bạn trẻ, sinh viên nhìn nhận thế giới qua các lăng kính đa chiều, là cơ hội để học cách thấu hiểu và cảm thông.

I share - Hang in there! là chuỗi talkshow do Phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn phối hợp CLB Truyền thông Info Plus thực hiện. Nhân vật được chọn tham gia sẽ chia sẻ về câu chuyện có thật của chính bản thân; những khoảnh khắc, bước ngoặt, những thất bại thay đổi cuộc đời; quan điểm của người trẻ về các vấn đề xã hội (khoảng cách thế hệ, sống vì mình hay sống vì gia đình, mâu thuẫn gia đình do khác biệt giữa các thế hệ…).

Thông qua những câu chuyện, quan điểm được chia sẻ, chương trình mong muốn góp phần lan tỏa những thông điệp tích cực cũng như rút ngắn khoảng cách giữa người trẻ và xã hội, giúp hiểu nhau và cảm thông, vị tha hơn; góp phần thay đổi quan điểm, thái độ và tạo nên niềm tin để thay đổi cuộc đời của nhiều người khác. Talk show phát sóng trong tháng 9 và tháng 10, với 2 tuần/số.

CA DAO