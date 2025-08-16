Lan tỏa thông điệp “Một tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”

Sáng 16-8, tại Vĩnh Long, Bộ Công an phối hợp cùng Báo Nhân Dân và UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức hoạt động “Cùng Việt Nam tiến bước” trên tuyến đường gốm và hoa dài nhất Việt Nam, thu hút khoảng 5.000 người tham gia.

Chuỗi sự kiện được tổ chức đồng loạt trên toàn quốc, với hơn 200.000 người tham gia

Hoạt động diễn ra trong không khí sôi nổi, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, đồng thời hướng tới 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là điểm nhấn của chuỗi sự kiện được tổ chức đồng loạt trên toàn quốc, với hơn 200.000 người tham gia, cùng mục tiêu “1 giờ – 1 tỷ bước chân”.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu

Tại Vĩnh Long, từ sáng sớm, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân có mặt tại tuyến đường gốm và hoa, cùng nhau hòa vào dòng bước chân đầy hứng khởi.

Chương trình được kết nối trực tuyến đến các xã, phường trong toàn tỉnh, để ngày hội đi bộ trở thành sự kiện chung của toàn dân. Qua đó, nhằm lan toả thông điệp “Một tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới” được nhấn mạnh như một hành động biểu trưng, khẳng định sự đồng lòng hướng đến tương lai xanh – sạch – bền vững.

Đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, học sinh, sinh viên... tham gia đi bộ đồng hành

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, nhấn mạnh chương trình không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, mà còn góp phần cổ vũ phong trào rèn luyện thể thao, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

“Với tinh thần đó, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh tham gia hoạt động đi bộ với khí thế khát vọng đổi mới, vì một Vĩnh Long bình yên, phát triển toàn diện trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, ông Nguyễn Quỳnh Thiện kêu gọi.

Chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” là dịp để khơi dậy lòng yêu nước, khẳng định ý chí kiên cường, khát vọng vươn lên của dân tộc.

TÍN HUY