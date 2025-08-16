Xã hội

Đà Nẵng: Hàng ngàn người đi bộ hưởng ứng “Cùng Việt Nam tiến bước”

Tại Công viên Biển Đông (TP Đà Nẵng), hàng ngàn người tham gia chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” với chủ đề “1 Tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”.

Sáng 16-8, Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức lễ phát động chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025) và Ngày Truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2025).

Ghi nhận tại Công viên Biển Đông (TP Đà Nẵng), hơn 5.000 người tham gia chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” với chủ đề “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”. Chương trình do Báo Nhân Dân tại khu vực miền Trung - Tây nguyên phối hợp với Công an TP Đà Nẵng tổ chức và được tiếp sóng thực hiện đồng loạt cùng 33 tỉnh thành, phố và tất cả xã, phường, đặc khu trên cả nước.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Công viên Biển đông

Sau khi tiếp sóng Lễ thượng cờ Quốc gia, hàng ngàn người tại TP Đà Nẵng gồm công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân đã đồng loạt đi bộ, hòa nhịp cùng hàng triệu trái tim trên khắp mọi miền đất nước.

Công an TP Đà Nẵng phát áo cờ đỏ sao vàng cho người dân tại sự kiện

Hàng ngàn người khoác áo đỏ sao vàng, cùng xuất phát từ Công viên Biển Đông (đường Võ Nguyên Giáp) đi về hướng núi Sơn Trà, đến ngã 3 giao đường Vương Thừa Vũ và quay về lại Công viên.

Hòa chung không khí cả nước, hành trình đi bộ 2,5km tại TP Đà Nẵng diễn ra đầy sôi động, những bước chân vững vàng với tinh thần đoàn kết, lan tỏa năng lượng tích cực.

Toàn TP Đà Nẵng có 33.300 người tham gia đi bộ

Theo thống kê, tại Đà Nẵng có hơn 33.300 người tham gia đi bộ hưởng ứng chương trình.

PHẠM NGA

Từ khóa

Đà Nẵng Cùng Việt Nam tiến bước Bộ Công an Báo Nhân dân 80 năm Cách mạng Tháng Tám Quốc khánh Truyền thống Công an Nhân dân đi bộ đồng hành

