Mọi người mang áo cờ đỏ sao vàng, cùng hát vang Quốc ca và cùng đi bộ hưởng ứng chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước”.

Sáng 16-8, tại khu vực Nghinh Lương Đình (phường Phú Xuân, TP Huế) diễn ra hoạt động đi bộ hưởng ứng chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” do Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức.

Hàng ngàn người hưởng ứng chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” ở TP Huế

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngay sau lễ phát động, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, thanh niên, học sinh, sinh viên và đông đảo người dân mang áo cờ đỏ sao vàng, hát vang Quốc ca và đi bộ hưởng ứng chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” theo lộ trình diễu hành qua các tuyến đường ở trung tâm TP Huế như: Lê Duẩn, Cửa Ngăn, Đoàn Thị Điểm, Đặng Thái Thân, Lê Huân, 23-8, Cửa Quảng Đức...

Một số hình ảnh Cố đô Huế rạng rỡ cùng Việt Nam tiến bước.

VĂN THẮNG - ĐÌNH HOÀNG