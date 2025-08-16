Xã hội

Cố đô Huế rạng rỡ cùng Việt Nam tiến bước

Cố đô Huế rạng rỡ cùng Việt Nam tiến bước

SGGPO

Mọi người mang áo cờ đỏ sao vàng, cùng hát vang Quốc ca và cùng đi bộ hưởng ứng chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước”.

Sáng 16-8, tại khu vực Nghinh Lương Đình (phường Phú Xuân, TP Huế) diễn ra hoạt động đi bộ hưởng ứng chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” do Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức.

IMG_20250816_092616.jpg
IMG_20250816_092642.jpg
IMG_20250816_092644.jpg
Hàng ngàn người hưởng ứng chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” ở TP Huế

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngay sau lễ phát động, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, thanh niên, học sinh, sinh viên và đông đảo người dân mang áo cờ đỏ sao vàng, hát vang Quốc ca và đi bộ hưởng ứng chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” theo lộ trình diễu hành qua các tuyến đường ở trung tâm TP Huế như: Lê Duẩn, Cửa Ngăn, Đoàn Thị Điểm, Đặng Thái Thân, Lê Huân, 23-8, Cửa Quảng Đức...

Một số hình ảnh Cố đô Huế rạng rỡ cùng Việt Nam tiến bước.

IMG_20250816_093716.jpg
IMG_20250816_092635.jpg
IMG_20250816_092633.jpg
IMG_20250816_092637.jpg
IMG_20250816_092653.jpg
IMG_20250816_092649.jpg
IMG_20250816_092651.jpg
Tin liên quan
VĂN THẮNG - ĐÌNH HOÀNG

Từ khóa

Nghinh Lương Đình Cửa Quảng Đức Cửa Ngăn Lê Huân Công an nhân dân Việt Nam Đặng Thái Thân Quốc khánh 2/9 Đoàn Thị Điểm Cùng Việt Nam tiến bước cố đô Huế Di sản Việt Nam tiến bước

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn