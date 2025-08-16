Hơn 1.500 người dân hưởng ứng chương trình Cùng Việt Nam tiến bước

Sáng 16-8, UBND phường Đông Hòa, TPHCM tổ chức lễ phát động “Ngày thứ Bảy văn minh đô thị” và hưởng ứng chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”, với sự tham dự của hơn 1.000 người.

Chương trình nhằm chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2-9, 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Đông Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Đông Hòa đi bộ rèn luyện sức khỏe

Ngay sau phần tiếp sóng Lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình (TP Hà Nội), cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng đông đảo nhân dân 16 khu phố trên địa bàn phường đã cùng nhau hát vang Quốc ca trong không khí trang nghiêm, tự hào.

Cán bộ, nhân dân phường Đông Hòa ra quân thực hiện Ngày thứ Bảy văn minh, trồng cây xanh trên địa bàn

Theo ông Võ Trọng Tài, Chủ tịch UBND phường Đông Hòa, việc phát động người dân trên địa bàn phường tham gia các chương trình trên góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường, dân tộc Việt Nam đoàn kết, mạnh mẽ về ý chí, thể chất và nghị lực, tạo một môi trường sống văn minh.

Cán bộ, người dân phường Tân Đông Hiệp đi bộ rèn luyện sức khỏe

Tiếp đó, hơn 1.000 cán bộ, người dân trên địa bàn phường Đông Hòa đồng loạt ra quân đi bộ “Rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên tuyến đường chính của phường; đồng thời tổ chức dọn vệ sinh, tháo dỡ bảng quảng cáo rao vặt lấn chiếm hành lang đường bộ tại 6 khu vực trọng điểm, trồng hoa tại công viên, góp phần xây dựng cảnh quan đô thị xanh – sạch – đẹp.

Cán bộ, đảng viên phường Tân Đông Hiệp hưởng ứng chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”

Sáng cùng ngày, hơn 500 cán bộ lãnh đạo và nhân dân phường Tân Đông Hiệp, phường Thuận An (TPHCM) cũng tổ chức chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”, diễu hành và tham gia các hoạt động thể dục thể thao, lan tỏa tinh thần đoàn kết, yêu nước và lòng tự hào dân tộc.

Cán bộ, đảng viên phường Thuận An hưởng ứng chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”

XUÂN TRUNG