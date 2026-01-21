Lan tỏa tình yêu biển, đảo từ thực tiễn đời sống, nhiệm vụ của người lính Hải quân

Ngày 21-1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM ban hành Kế hoạch 32-KH/BTGDVTU triển khai công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân năm 2026.

Theo kế hoạch, nội dung phối hợp tuyên truyền tập trung làm rõ vị trí, vai trò chiến lược của biển, đảo Việt Nam; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới, gắn với nhiệm vụ của Quân chủng Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trên các vùng biển được phân công quản lý.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân huấn luyện trên biển

Trọng tâm tuyên truyền phản ánh sinh động thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển; hoạt động tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường biển, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Hải quân trong giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên biển.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền giữa các cơ quan, đơn vị và cơ quan báo chí; kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc liên quan đến biển, đảo, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng.

Lữ đoàn 681, Vùng 2 Hải quân di dời người dân khỏi khu vực ngập sâu ở ven sông Cà Ty (phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng) trong đợt mưa lũ tháng 10-2025

Nội dung, hình thức tuyên truyền tiếp tục được đổi mới, đa dạng hóa thông qua báo chí, truyền thông đa phương tiện, tuyên truyền trực quan và các hoạt động thực tế tại đơn vị, địa bàn ven biển, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng.

Qua đó, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân quan sát bảo vệ các mục tiêu trên biển

MẠNH THẮNG