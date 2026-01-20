Nơi đầu sóng ngọn gió, lính Nhà giàn DK1 gửi niềm tin vào Đại hội XIV của Đảng

Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK 1/16 chăm chú theo dõi phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Từ sáng sớm, chỉ huy các nhà giàn cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ đã tập trung, chăm chú theo dõi, lắng nghe lễ khai mạc đại hội qua màn hình tivi. Theo Thượng tá Nguyễn Trung Đức, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1, đơn vị tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ của 15 nhà giàn DK1 đóng quân trên 7 bãi cạn trọng yếu gồm Tư Chính, Phúc Nguyên, Phúc Tần, Huyền Trân, Quế Đường, Ba Kè và Cà Mau theo dõi trực tiếp phiên khai mạc đại hội. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK 1/20 theo dõi phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Cùng theo dõi lễ khai mạc, Thiếu tá Lê Hùng Ba, Chính trị viên Nhà giàn DK1/21, bày tỏ kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn, thiết thực, quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biển đảo, nhà giàn; nhất là về chế độ, chính sách đặc thù, đầu tư cơ sở vật chất, trang bị, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tá Lê Hùng Ba, Chính trị viên Nhà giàn DK1/21

Chia sẻ cùng niềm phấn khởi đó, chiến sĩ trẻ Nguyễn Gia Hiếu (Nhà giàn DK1/21) cho biết, dù công tác xa đất liền nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn cảm nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và đồng bào cả nước. Anh bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu quan trọng trong nhiệm kỳ tới, đồng thời khẳng định quyết tâm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

MẠNH THẮNG