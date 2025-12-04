Vùng 2 Hải quân: Xử trí tốt các tình huống trên biển đúng đối sách, không để bị động, bất ngờ

Ngày 4-12, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng 2 Hải quân tổ chức hội nghị Quân chính năm 2025.

Năm 2025, Đảng ủy BTL Vùng 2 Hải quân đã quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ của năm.

Trong năm, đơn vị đã xử trí tốt các tình huống trên biển, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền và môi trường hòa bình, ổn định trên biển.

Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân trao thưởng danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân thuộc Vùng 2

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân tặng quà, cờ Tổ quốc kết hợp tuyên truyền phòng chống khai thác IUU cho chủ tàu, thuyền viên

Năm 2025, các tàu thuộc Vùng 2 đã tổ chức tiếp cận tuyên truyền cho hơn 22.000 lượt ngư dân; tham gia cứu hộ, cứu nạn cho 248 phương tiện với 137 người được cứu…

Đơn vị đã trao tặng hơn 11.000 lá cờ Tổ quốc, hơn 2.200 áo phao, khám, cấp thuốc cho 2.050 ngư dân với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng; đỡ đầu 20 học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (với kinh phí 500.000 đồng/học sinh/tháng)...

Vùng 2 Hải quân tổ chức luyện tập bắn đạn thật năm 2025

Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, biểu dương thành tích của Vùng 2 Hải quân đạt được trong năm.

Đồng chí yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng. Đặc biệt, chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

MẠNH THẮNG