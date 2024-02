Lắng lòng mùa xuân

Ngày cuối Chạp! Như bao ngày bình thường khác, thời gian vẫn “đong đủ” cho ta hai mươi bốn giờ, nhưng cảm thấy dường như có chút gì đó dùng dằng, níu kéo và thấy trống trải buâng khuâng nhắn nhủ lòng mình sống chậm lại một chút, để gói trọn cảm xúc yên bình khi một vòng tuần hoàn mặc nhiên của thời gian sắp khép lại.

Ngày cuối Chạp! Hầu như ai cũng có cảm giác thời gian có vẻ trôi nhanh hơn ngày bình thường. Những hối hả, lo toan công việc luôn lấp đầy quỹ thời gian của mỗi người, bạn bè hay bông đùa nhắn tin cho nhau: “Những ngày này, đến thở cũng mệt…”. Sau thời gian tất bật ấy sẽ có những khoảnh khắc ta tự cân bằng nhịp thở để ngậm ngùi một năm qua.

Ngày cuối Chạp! Như một khoảng lặng để ta ngoái nhìn thời gian đã trôi qua với bao câu hỏi. Một năm qua, còn bao dự định chưa thể thực hiện, bao lời hứa vẫn còn dang dở. Những cuộc “trà dư-tửu hậu” vô bổ đã tiêu phí của ta bao nhiêu thời gian trong một năm, đã bao lần ta làm phiền lòng với người thân và bạn hữu… Và có cả những người thân ai đã rời xa, ai còn ở lại với ta trong cuộc sống?

Ngày cuối Chạp! Lặng nhấp ly trà, tự lắng lòng để cảm nhận những thay đổi trong chính con người mình. Ngẫm cuộc đời của mình như một dòng sông, đôi khi nhìn phẳng lặng êm đềm nhưng cũng có những vùng nước xoáy. Những ngày này, ta cần nhìn lại những việc đã làm được và những gì chưa làm được, để tự đưa ra định hướng trong năm mới, tự tin tiến lên phía trước một cách vững chắc trong hành trình cuộc sống tiếp theo.

Ngày cuối Chạp! Dường như mọi lo toan bộn bề tạm lắng xuống, nhường chỗ cho khoảnh khắc an nhiên, bình lặng… chờ đợi thời khắc đón chào năm mới đến với mọi người, mọi nhà. Khép lại một năm cũ với bao cung bậc cảm xúc, hy vọng năm mới sẽ mang lại thật nhiều niềm vui an lành và may mắn đến với nhân gian.

2

Vẫn biết hết hạ sẽ sang thu, hay mùa đông buốt giá qua đi mùa xuân ấm áp sẽ về. Mùa xuân sự khởi đầu của năm mới, khi trong lòng rạo rực và tâm hồn thăng hoa trước những lộc biếc non tơ mơn mởn của các loài hoa, cây kiểng và ta không ngờ với những chồi non, lộc biếc nhỏ nhắn ấy lại có sức sống mãnh liệt đến vậy.

Dường như bản năng được sống là bản năng mạnh nhất của muôn loài, như những chồi non không ngừng vươn lên và hy vọng. Nếu ai đó có tâm hồn yêu cái đẹp, chẳng từng một lần rung động trước trác tuyệt của mùa xuân đã tạo thêm sức sống cho vạn vật muôn loài, hẳn sẽ bâng khuâng với vạt nắng xuân vàng tựa mật rọi chiếu cho những chồi non, nụ hoa, để nay mai bung tỏa tô sắc cuộc sống chúng ta.

Và hơn hết, khi đắm nhìn những lộc biếc non tơ đầu xuân như trong hồn cốt tiềm ẩn của từng lộc biếc như có một sự chia sẻ, như có một lời động viên để tiếp thêm sức sống, nghị lực cho chúng ta trong hiện tại bằng cảm giác mới mẻ, tươi vui, đầy hứa hẹn về một năm mới viên mãn đang đến. Bởi vậy, ai cũng muốn dừng lại thật lâu để chiêm ngưỡng cho thỏa thích khung cảnh thiên nhiên rất riêng này, được thả hồn mình vào giữa đất trời, được sống những giây phút thư thái và được cảm nhận cuộc sống tươi vui, để thấy mình yêu thêm cuộc đời này hơn.

Mùa xuân là mùa của đất trời giao hòa, mùa của hy vọng và ước mơ, mùa của bội thu kết quả lao động trong các hoạt động sản xuất. Mùa xuân là mùa của sức sống mãnh liệt, mùa của những lộc biếc non tơ đã trải qua một mùa đông ẩn mình trong thân cây và để chờ đợi thời khắc mùa xuân đến thoát khỏi lớp vỏ bọc xù xì để đâm chồi hé nụ khoe sắc trong nắng ấm mùa xuân.

3

Theo định kỳ đều đặn của thời tiết, hàng năm những ngày cuối Chạp, hoa đến với người, người tìm đến với hoa như hẹn hò của cuộc sống, một cuộc tao ngộ đẹp đẽ đầy ý nghĩa.

Con người thưởng thức hoa Tết không những ở lung linh sắc màu và hương thơm, còn giá trị ở tinh thần và những tình cảm sâu lắng nhất. Tết đến hoa đi vào tâm hồn con người bằng nhiều hình thức. Những người xa xứ, mỗi lần thấy mai vàng hé nụ, hoa đào đơm bông, hoa cúc rực vàng… là quay quắt nỗi nhớ Tết quê nhà và nhớ người thân, nên trong những ngày này cũng đưa vào sân, góc nhà chậu hoa mai, chậu hoa cúc hay thùng vạn thọ để lòng bớt xao xuyến, buâng khuâng nhớ Tết quê hương.

Tết đến có trăm “nàng hoa” thi nhau khoe sắc mời gọi con người. Hoa có mặt các phố phường, làng quê. Hoa lên miền ngược, hoa về miền xuôi... làm rộn ràng thêm không khí đón Tết của mọi người. Những cô thôn nữ bên những chậu hoa từ các nơi tụ về trong ngày Hội hoa xuân, trên môi luôn nở nụ cười tươi cùng với lời chào mời dịu ngọt khách tham quan mua hoa về chơi Tết. Tất cả đều toát lên niềm vui như chưa hề trải qua bao lo toan tất bật của thường ngày dãi nắng dầm mưa để có những chậu hoa tươi đẹp phục vụ mọi người.

Những sắc hoa muôn màu vẫy chào mùa xuân. Màu hoa, màu áo mới và nụ cười cùng dệt nên cảnh sắc mùa xuân. Hoa làm mới những ngày tháng cũ. Con người thích gần gũi với hoa, vì hoa là biểu tượng của cái đẹp, của những tình cảm sâu lắng nhất. Cho nên ngày Tết, dù nghèo hay giàu trong nhà cũng có bình hoa bài trí trên bàn thờ tổ tiên.

Chính là cái đẹp của sức sống mùa xuân, của nhan sắc mùa xuân tiềm ẩn trong lớp vỏ sần sùi, trơ trụi của thân cây hoa mai, cái khẳng khiu của cành, cái sù sì của thân cây hoa đào. Vậy mà thân cây gầy guộc đã ấp ủ mùa xuân trong suốt mùa đông, để rồi thắp bừng lên mùa xuân trên những bông hoa mai vàng mật ngọt, những đóa hoa đào hồng thẫm đài trang.

Họa sĩ HOÀNG HÀ THẾ