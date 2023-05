Lắng nghe, giải quyết kiến nghị của người lao động

Sáng 4-5, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Hữu Thiên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.