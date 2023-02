Lãnh đạo cấp cao và đội ngũ CNTT khó thảo luận với nhau về vấn đề gì?

Trong khi đó, đối với nhân viên CNTT, bảo mật CNTT thì chủ đề khó thảo luận nhất với cấp quản lý không chuyên CNTT là vấn đề tăng ngân sách cho an ninh mạng. Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn nhân viên CNTT cho rằng nguyên nhân chính khiến ngân sách an ninh mạng bị cắt giảm là vì ban lãnh đạo cấp cao không thấy có lý do để đầu tư vào lĩnh vực này.

Nghiên cứu tiết lộ rằng trong khi hơn nửa số lãnh đạo cấp cao tại Đông Nam Á (60%) nghĩ rằng nhân viên bảo mật CNTT nên cải thiện cách truyền đạt về các rủi ro mạng đối với công ty, thì chỉ 6% nhân viên an ninh mạng trong khu vực thừa nhận họ gặp một số khó khăn trong việc giải thích các khía cạnh chuyên môn với đồng nghiệp và lãnh đạo không chuyên về CNTT.