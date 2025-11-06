Lazada chi gần 700 tỷ đồng khuấy đảo dịp siêu sale 11-11

Tâm điểm của lễ hội năm nay là danh mục hàng quốc tế chính hãng lớn chưa từng có, quy tụ hàng triệu sản phẩm từ các thương hiệu đình đám đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản cùng hàng loạt quốc gia Âu Mỹ khác.

Lazada mang đến cơn mưa ưu đãi cùng danh mục hàng quốc tế chính hãng

Lazada, nền tảng thương mại điện tử hàng đầu Đông Nam Á quyết định khoản đầu tư gần 700 tỷ đồng cho mùa siêu sale 11-11 năm nay, để mang đến cơn mưa ưu đãi "không đối thủ” cho người tiêu dùng và nhà sáng tạo nội dung khắp khu vực.

Mùa sale lớn nhất năm nay trên Lazada sẽ khai màn với "Lễ hội Thương hiệu Quốc tế" từ ngày 1 đến 14-11, diễn ra song song với sự kiện "Sale đếm ngược 11-11" và bùng nổ với đỉnh cao mua sắm ngập tràn khuyến mãi tại "Sale siêu đỉnh 11-11" từ 20 giờ ngày 10 đến 13-11.

Như vậy, người tiêu dùng Việt không cần "đỏ mắt” săn hàng xách tay hay thấp thỏm chờ đợi trung gian, chỉ cần mở Lazada là có thể sắm ngay hàng nội địa Hàn từ Gmarket hay các sản phẩm nội địa Trung từ Tmall (gian hàng chính hãng của Taobao). Từ mỹ phẩm, thời trang, phụ kiện điện thoại, đồ gia dụng cho tới các thiết kế độc lạ chỉ có ở nước ngoài, mọi xu hướng quốc tế đều trong tầm tay người Việt, freeship, giá tốt và đến tay nhanh chóng.

Từ 1 đến 14-11, "Lễ hội Thương hiệu Quốc tế" giảm giá hàng ngàn sản phẩm lên tới 50%, kèm theo voucher lên tới 1 triệu đồng, freeship, giao hàng nhanh chỉ trong 7 ngày và tùy ý đổi trả trong vòng 30 ngày.

Từ lúc chốt đơn đến khi nhận hàng, mọi khâu đều được Lazada tối ưu để khách hàng an tâm tuyệt đối và tận hưởng niềm vui trọn vẹn trong mùa siêu sale. Đại diện Lazada cho biết: “Với sự đầu tư mạnh tay cùng chiến lược đa dạng hóa nguồn cung toàn cầu, Lazada đang khẳng định vị thế là nền tảng mua sắm hàng đầu khu vực, nơi người tiêu dùng có thể trải nghiệm hàng hiệu quốc tế với giá ưu đãi địa phương dễ dàng và an tâm".

"Siêu sale 11-11 luôn là sự kiện lớn nhất năm của Lazada, nơi chúng tôi cam kết mang đến trải nghiệm mua sắm vượt trội nhất cho người tiêu dùng. Năm nay, Lazada tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, dịch vụ và các hoạt động tương tác thương hiệu...”, đại diện Lazada nhấn mạnh.

BÌNH LÂM