Lễ khai giảng năm học mới sẽ trực tuyến toàn quốc từ 8 giờ đến 9 giờ 30 ngày 5-9

Bộ GD-ĐT vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, đề nghị phối hợp chỉ đạo tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục.

Học sinh cả nước chuẩn bị chào đón năm học mới

Theo đó, Bộ GD-ĐT tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD-ĐT) và khai giảng năm học 2025-2026 vào sáng 5-9 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và kết nối trực tuyến tới các cơ sở GD-ĐT trong cả nước.

Để tổ chức thành công lễ khai giảng năm học 2025-2026 gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, Bộ GD-ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành quan tâm chỉ đạo Sở GD-ĐT chủ trì, chỉ đạo các cơ sở GD-ĐT trên địa bàn tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026 đồng thời với thời gian tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026 tại Hà Nội (từ 8 giờ đến 9 giờ 30 ngày 5- 9).

Bộ GD-ĐT đề nghị bố trí, chuẩn bị đầy đủ đường truyền và thiết bị để kết nối trực tuyến hoặc qua kênh truyền hình VTV1 tại tất cả các cơ sở GD-ĐT trên địa bàn; phối hợp với các đơn vị viễn thông và truyền hình địa phương để đảm bảo tín hiệu ổn định, chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt.

Các hoạt động theo kế hoạch của nhà trường (nếu có) tổ chức gọn nhẹ, kết thúc trước 8 giờ. Từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phút, tất cả đại biểu, thầy cô giáo và học sinh, sinh viên tham dự đầy đủ các nội dung theo chương trình do Bộ GD-ĐT tổ chức (trong đó, thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca cùng thời điểm diễn ra lễ chào cờ tại Trung tâm hội nghị Quốc gia; nghe phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm…).

Các địa phương có phương án ứng phó phù hợp với điều kiện thời tiết; bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong thời gian diễn ra buổi lễ.

Bộ GD-ĐT cũng gửi văn bản đến các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026 gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục với yêu cầu như trên.

LÂM NGUYÊN