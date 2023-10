Lê Thu Trang team Lan Khuê là quán quân The New Mentor mùa đầu tiên

Đêm chung kết The New Mentor 2023 đã diễn ra tại Nhà Thi đấu Quân khu 7 TPHCM, vào tối ngày 15-10 với màn tranh tài của top 9 gương mặt xuất sắc nhất.

Trải qua các phần thi hấp dẫn, Lê Thu Trang team Lan Khuê đã chính thức trở thành quán quân The New Mentor mùa đầu tiên; đồng Á quân 1 là người mẫu Mai Ngô team Thanh Hằng và Nguyễn Đình Như Vân team Hồ Ngọc Hà; Á quân 2 và 3 của The New Mentor 2023 gọi tên Đỗ Thị Hương Giang và Vũ Thuý Quỳnh (team Hương Giang).

Đêm chung kết có sự góp mặt của hơn 1.000 khán giả tại Nhà thi đấu Quân khu 7 và hơn 300.000 khán giả theo dõi trực tiếp qua livestream trên kênh Youtube Hương Giang Entertainment.

Những màn trình diễn hoành tráng, dàn dựng công phu, ở các tiết mục của 4 team cùng các khách mời đặc biệt đã tạo nên một đêm chung kết thành công. Nếu như Hà Hồ kết hợp với ông xã Kim Lý trong tiết mục "Walk Walk", thì Thanh Hằng cũng đầu tư không kém khi đem nguyên dàn hợp xướng lên sân khấu, Hương Giang và Lan Khuê đã "đốt cháy" sân khấu với những tiết mục được đầu tư chuẩn bị không hề kém cạnh.

Bên cạnh sự xuất hiện của 4 Super Mentors Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Lan Khuê, Hương Giang và dàn ban giám khảo trong đêm chung kết gồm: Host Dược sĩ Tiến, Siêu mẫu Lukkade Metinee, Nhà thiết kế Moo Asava, Han Jeajin - Chief Representative SM Entertainment Vietnam, Giám đốc Sáng tạo Alex Fox, Giám đốc thời trang Kye Nguyễn và ông Lê Xuân Trường - Marketing Director Mobile Experiences Samsung Vietnam.

4 Super Mentors cùng top 24 đã mở màn khi diện trang phục trong BST mới nhất của NTK Linh San và trình diễn ca khúc "Việt Nam trong tôi là" với sự hỗ trợ của ca sĩ Phương Linh.

Trong đêm chung kết, top 9 tiếp tục tranh tài qua 2 phần thi là fashion video và thuyết trình quảng bá văn hoá du lịch ẩm thực quê hương. Ở thử thách này, các người mẫu tự lên ý tưởng thực hiện video quảng bá du lịch, ẩm thực về quê hương của chính mình và thuyết trình về fashion video để giúp ban giám khảo hiểu hơn về cảnh đẹp, nét văn hóa đặc trưng của nhiều vùng đất trên cả nước.

Mai Ngô, Lê Thu Trang, Như Vân,.. được nhận xét có phần thuyết trình tốt và nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả.