LHQ cảnh báo mã độc tống tiền tấn công bệnh viện

Tấn công ransomware đang gây khó khăn cho nhiều bệnh viện toàn cầu. Ảnh: ACEP

Theo người đứng đầu WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, những cuộc tấn công như vậy vào bệnh viện “có thể là vấn đề sống còn”. Theo ông, các vụ tấn công vào lĩnh vực y tế đã gia tăng cả về quy mô và tần suất. Ông Ghebreyesus nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế để chống lại ransomware.

WHO cảnh báo hệ thống mạng y tế tại nhiều nước đang quá tải, dẫn đến một số bệnh viện đóng cửa hoặc chỉ hoạt động một phần do các cuộc tấn công gây ra. Theo WHO, khả năng bùng phát dịch bệnh ở Lebanon rất lớn khi các bệnh viện đóng cửa. WHO nhận định: tấn công ransomeware không chỉ là một vấn đề về kỹ thuật, mà còn là vấn đề nhân đạo khi những cuộc tấn công mã độc này cản trở hoạt động chăm sóc sức khỏe thiết yếu, đẩy người bệnh vào tình trạng nguy hiểm.

HUY QUỐC