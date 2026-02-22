Liên hoan phim Berlin 2026: Tìm ra chủ nhân Gấu vàng mới

Bộ phim chính luận " Yellow Letters" của đạo diễn Ilker Çatak vừa giành giải thưởng cao nhất tại Liên hoan phim (LHP) quốc tế Berlin 2026.

Lễ trao giải diễn ra tối 21-2 (giờ địa phương). Trên sân khấu, nhà làm phim người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận Gấu Vàng từ tay chủ tịch ban giám khảo Wim Wenders. Những tác phẩm thắng giải quan trọng khác gồm Salvation, Queen at Sea và Rose.

Yellow Letters kể câu chuyện về một đạo diễn người Thổ Nhĩ Kỳ và người vợ là diễn viên của anh bất ngờ bị cấm hành nghề vì quan điểm chính trị của mình. Tựa phim được lấy từ màu sắc của những thông báo sa thải chính thức.

Đạo diễn Ilker Catak nhận giải Gấu vàng cho Yellow Letters. Ảnh: REUTERS

Giải Gấu bạc, giải thưởng lớn của Ban giám khảo thuộc về Salvation của Emin Alper.

Những người chiến thắng đáng chú ý khác bao gồm Đạo diễn xuất sắc nhất cho Grant Gee với Everybody Digs Bill Evans; nữ diễn viên người Đức Sandra Hüller, người nhận Gấu Bạc cho Diễn xuất chính xuất sắc nhất với vai chính trong Rose của đạo diễn Markus Schleinzer. Bộ phim chính kịch đen trắng kể câu chuyện về một người phụ nữ giả làm đàn ông ở vùng nông thôn nước Đức thế kỷ 17 để thoát khỏi những ràng buộc của chế độ phụ hệ.

Nhà làm phim Emin Alper nhận giải Gấu Bạc – Giải thưởng lớn của Ban giám khảo với Salvation. Ảnh: EPA

Queen at Sea của đạo diễn Mỹ Lance Hammer - bộ phim khắc họa một cách tinh tế sự tàn phá mà bệnh Alzheimer gây ra đối với những người thân yêu của bệnh nhân giành hai giải thưởng Gấu Bạc cho Diễn xuất phụ xuất sắc nhất cho hai diễn viên Tom Courtenay và Anna Calder-Marshall.

Bộ phim cũng giành Giải thưởng của Ban giám khảo (Gấu Bạc), được xem là giải thưởng danh giá thứ ba của liên hoan.

Các giải thưởng chính tại LHP Berlin 2026: Gấu Vàng cho Phim xuất sắc nhất: Yellow Letters (đạo diễn Ilker Çatak) Gấu Bạc - Giải thưởng lớn của Ban giám khảo: Salvation (đạo diễn Emin Alper) Gấu Bạc - Giải thưởng của Ban giám khảo: Queen at Sea (đạo diễn Lance Hammer) Gấu Bạc - Đạo diễn xuất sắc nhất: Grant Gee (phim Everyone Digs Bill Evans) Gấu Bạc - Diễn xuất chính xuất sắc nhất: Sandra Hüller (phim Rose) Gấu Bạc - Diễn xuất phụ xuất sắc nhất: Anna Calder-Marshall và Tom Courtenay (phim Queen at Sea) Gấu Bạc - Kịch bản xuất sắc nhất: Nina Roza (đạo diễn Geneviève Dulude-de Celles) Gấu Bạc - Đóng góp nghệ thuật xuất sắc: Love Is a Rebellious Bird (đạo diễn Anna Fitch) Hạng mục Perspectives Giải Phim đầu tay xuất sắc: Chronicles From the Siege (đạo diễn Abdallah Alkhatib) Giải đặc biệt: Forest High (đạo diễn Manon Coubia) Giải Phim tài liệu Berlinale: If Pigeons Turned to Gold (đạo diễn Pepa Lubojacki) Phim ngắn Gấu Vàng - Phim ngắn xuất sắc nhất: Someday a Child (đạo diễn Marie-Rose Osta) Gấu Bạc - Giải Ban giám khảo (Phim ngắn): A Woman’s Place Is Everywhere (đạo diễn Fanny Texier) Giải CUPRA Filmmaker: Jingkai Qu (phim Kleptomania)

