Gia Lai kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn

Ngày 20-2 (mùng 4 Tết), tỉnh Gia Lai đồng loạt tổ chức các nghi lễ, hoạt động kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn (1771-2026) và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa (1789-2026), thu hút hàng vạn người dân, du khách tham dự, viếng hương.

Lễ kỷ niệm chính thức diễn ra tại Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn), với sự tham dự của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng.

Các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, tỉnh Gia Lai tại lễ viếng ở Di tích Đài Kính Thiên ở núi Ấn

Tại buổi lễ, các đại biểu và đông đảo người dân, du khách dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, tướng lĩnh, binh sĩ phong trào Tây Sơn nửa cuối thế kỷ XVIII, đặc biệt là Quang Trung - Nguyễn Huệ.

Từ một tướng lĩnh bách chiến bách thắng, Quang Trung - Nguyễn Huệ trở thành anh hùng dân tộc, thiên tài quân sự, lập chiến công Rạch Gầm - Xoài Mút và đỉnh cao là chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa năm Kỷ Dậu 1789, đánh tan 29 vạn quân Mãn Thanh.

Ông không chỉ là nhà quân sự kiệt xuất mà còn là nhà chính trị lỗi lạc với nhiều chính sách chiêu hiền đãi sĩ, bang giao hữu nghị, xây dựng đất nước.

Các tiết mục biểu diễn võ thuật cổ truyền tại lễ kỷ niệm

Đọc diễn văn tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai, ôn lại lịch sử hào hùng của nghĩa quân Tây Sơn năm xưa.

Hàng vạn người dự lễ kỷ niệm tại khuôn viên Bảo tàng Quang Trung

Phát huy hào khí Tây Sơn, bước vào năm mới Bính Ngọ 2026 với niềm tin, khí thế mới, tỉnh Gia Lai kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và cộng đồng doanh nghiệp... đoàn kết, tận dụng thời cơ, vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2026; chung tay xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh, bền vững…

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dâng hoa tưởng niệm

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương tại Di tích Đài Kính Thiên ở núi Ấn, Đền thờ song thân Tây Sơn tam kiệt tại Di tích Gò Lăng và Lăng mộ Hiển tổ khảo Tây Sơn Tam Kiệt.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc dâng hương tại lễ kỷ niệm

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai dâng hương tưởng niệm

Trước đó, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng nhân dân địa phương tổ chức dâng hoa, dâng hương tại di tích An Khê Trường, An Khê Đình; tham quan Nhà trưng bày Tây Sơn Thượng đạo và Bảo tàng Đá cũ An Khê (cùng phường An Khê).

>>> Một số hình ảnh tại sự kiện:

Các đồng chí lãnh đạo dâng hương tại Di tích Đài Kính Thiên ở núi Ấn

Không khí tưởng niệm tại Di tích Đài Kính Thiên ở núi Ấn

Dâng hoa trước t ượng đài Quang Trung - Nguyễn Huệ

Nghi thức rửa tay đón may mắn đầu năm tại giếng đá cổ ở b ảo tàng Quang Trung

NGỌC OAI - NGUYỄN PHÚC