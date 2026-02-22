Hàng chục ngàn du khách đội mưa trẩy hội chùa Hương

Sáng 22-2 (mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), hàng chục ngàn du khách nô nức xuôi dòng suối Yến về khai hội chùa Hương (Hà Nội), mở màn mùa lễ hội lớn nhất miền Bắc.

Từ tờ mờ sáng, du khách và phật tử đội mưa xuôi dòng suối Yến dự khai hội

Trong tiết mưa xuân, không khí trẩy hội rộn ràng ngay từ sớm. Theo ban tổ chức, từ mùng 1 đến hết mùng 5 tháng Giêng, tổng lượng khách về với chùa Hương đạt 135.895 lượt và tăng 37.561 người so với cùng kỳ năm trước. Riêng ngày mùng 5 tháng Giêng, ghi nhận 51.190 lượt khách.

Du khách đội mưa trẩy hội chùa Hương, mùng 6 Tết

Lễ khai hội năm nay diễn ra tại khu vực chùa Thiên Trù, xã Hương Sơn (Hà Nội), với chương trình nghệ thuật chủ đề “Mùa xuân trẩy hội chùa Hương”, quy tụ nhiều nghệ sĩ tham gia biểu diễn.

Phần lễ chính gồm nghi thức chào cờ, phát biểu khai mạc, đánh trống khai hội, dâng hương cầu quốc thái dân an và phát động tết trồng cây tại khu vực Bến Thiên Trù. Hoạt động được tổ chức trang trọng, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách và tăng ni, phật tử thập phương.

Thuyền đò được đánh số, xếp hàng chuẩn bị đón khách

Điểm nhấn đáng chú ý của mùa lễ hội năm nay là việc thực hiện nghiêm quy định cấm xuồng gắn động cơ hoạt động trên suối Yến. Ban tổ chức lễ hội cho biết, chủ trương này nhằm hạn chế ô nhiễm tiếng ồn, khí thải, giảm sóng lớn ảnh hưởng đến thuyền chèo tay; đồng thời ngăn chặn tình trạng một số phương tiện không đủ điều kiện đăng kiểm vẫn hoạt động trong mùa lễ hội.

Khu vực bến Thiên Trù được dọn dẹp sạch sẽ

Thực tế những năm trước từng xuất hiện tình trạng lợi dụng xuồng máy để chở khách, gây tác động tiêu cực đến môi trường, cảnh quan và quyền lợi chính đáng của các chủ đò chèo tay. Việc siết chặt quản lý phương tiện đường thủy vì vậy được xác định là giải pháp quan trọng để bảo đảm mục tiêu “An toàn - Thân thiện - Chất lượng” của Lễ hội Du lịch chùa Hương 2026.

Ban tổ chức khuyến cáo người dân và du khách nên tránh giờ cao điểm là sáng sớm mà có thể đến tham quan, vãn cảnh chùa vào những khung giờ chiều hoặc tối

Liên quan tới việc di chuyển trên suối, ban tổ chức cho biết, việc bắt buộc trang bị áo phao đối với hành khách di chuyển bằng thuyền, đò trong mùa lễ hội năm nay được quán triệt chặt chẽ hơn. Dẫu vậy, tại một số bến và dọc tuyến suối Yến vẫn xuất hiện tình trạng người dân, du khách chưa tuân thủ đầy đủ quy định an toàn khi lên phương tiện thủy.

Lực lượng chức năng được bố trí túc trực, liên tục kiểm tra, nhắc nhở, song vẫn có trường hợp mặc qua loa hoặc tự ý tháo bỏ giữa chặng. Đại diện ban tổ chức cho biết sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời yêu cầu các chủ đò kiên quyết từ chối phục vụ nếu hành khách không chấp hành, nhằm bảo đảm an toàn cao nhất trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Để tránh tình trạng ùn tắc cục bộ, ban tổ chức cũng có khuyến cáo người dân và du khách nên tránh giờ cao điểm là sáng sớm mà có thể đến tham quan, vãn cảnh chùa vào những khung giờ chiều hoặc tối.

Chương trình nghệ thuật khai Hội chùa Hương năm 2026

Năm nay, việc miễn phí vé thắng cảnh tại chùa Hương đến hết mùng 6 tháng Giêng cũng góp phần khiến lượng khách đổ về tăng mạnh. Ngay từ sáng sớm, các bến thuyền đã nhộn nhịp, dòng người nối dài chờ xuống đò, tạo áp lực lớn lên công tác điều tiết và bảo đảm an toàn. Ban tổ chức cho biết đã chủ động phương án phân luồng, tăng cường nhân sự tại các điểm trọng yếu để tránh ùn ứ, quá tải.

Người dân dâng hương bái Phật trong ngày khai hội

Điểm nhấn trong công tác tổ chức Lễ hội Du lịch chùa Hương năm nay là bán vé điện tử, bán vé online, cây bán vé tự động, kiểm soát vé bằng QR code, lắp đặt camera AI để chủ động phương án phân luồng giao thông. Ban tổ chức thành lập tổ phản ứng nhanh xử lý thông tin, sự việc qua đường dây nóng 19001207… Đặc biệt, Hương Sơn miễn phí trông ô tô cho du khách về trẩy hội trong ngày khai mạc.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, các hàng quán tại chùa Hương đã được sắp xếp gọn gàng, mở rộng không gian từ chùa Thiên Trù đến động Hương Tích, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách đi lễ, du xuân.

MAI AN