Văn hóa - Giải trí

Quảng Ngãi: Hàng ngàn du khách trải nghiệm đêm hội cồng chiêng

Tối mùng 4 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tại Chợ phiên Măng Đen và Khu phố đêm (xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) diễn ra đại tiệc nghệ thuật rực rỡ, với âm thanh, ánh sáng và nhịp cồng chiêng hòa quyện, thu hút hàng nghìn du khách hòa mình vào không khí lễ hội giữa đại ngàn.

NMD04934.JPG
Du khách cùng biểu diễn các chương trình nghệ thuật với các nghệ nhân

Không gian phố núi bừng sáng với các tiết mục âm nhạc hiện đại đan xen biểu diễn nhạc cụ dân tộc, cồng chiêng, múa xoang và hòa tấu truyền thống. Những ca khúc ca ngợi mùa xuân, tình yêu quê hương đất nước vang lên rộn ràng, làm nên bức tranh nghệ thuật rực rỡ giữa cao nguyên.

NMD04837.JPG
Du khách dùng điện thoại ghi lại những thước phim đẹp tại đêm hội

Trong ánh lửa trại bập bùng, hàng nghìn du khách cùng nghệ nhân địa phương nắm tay hòa vào điệu xoang, nhịp cồng chiêng, tạo nên không khí ấm áp, gắn kết và đầy cảm xúc.

NMD04792.JPG
Du khách tập trung xem chương trình ca nhạc, nghệ thuật

Bà Vũ Thị Hồng Phương, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Măng Đen, cho biết chuỗi chương trình nghệ thuật kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại được tổ chức từ ngày 2 đến mùng 5 Tết. Địa phương mong muốn giới thiệu bản sắc văn hóa đặc trưng của các dân tộc ở Măng Đen, góp phần gìn giữ giá trị truyền thống và mang đến cho du khách những trải nghiệm ý nghĩa trong những ngày đầu xuân.

NMD04804.JPG
Du khách tham gia tiết mục âm nhạc
NMD04828.JPG
Biển người tham gia thưởng thức âm nhạc, nghệ thuật
NMD04841.JPG
Ánh lửa bập bùng, thắp lên sự gắn kết giữa du khách và nghệ nhân
NMD04862.JPG
Du khách và nghệ nhân cùng nhảy theo tiếng chiêng
NMD04885.JPG
Biểu diễn chiêng và trống phục vụ du khách
NMD04895.JPG
Chương trình là bữa tiệc âm nhạc, ánh sáng
NMD04907.JPG
Biểu diễn cồng chiêng bên bếp lửa
NMD04771.JPG
Nghệ nhân biểu diễn nhạc cụ dân tộc
NMD04920.JPG
Du khách thích thú chụp ảnh bên nghệ nhân
NMD04924.JPG
Du khách cùng nhảy theo điệu xoang
NMD04960.JPG
Khu chợ phiên chật kín khách
NMD04964.JPG
Phục vụ ẩm thực
HỮU PHÚC

