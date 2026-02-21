Chương trình nghệ thuật “Non nước hùng anh” kỷ niệm 237 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Tối 21-2, tại sân khấu trước Nhà hát Thành phố, số 7 Công trường Lam Sơn, phường Sài Gòn, TPHCM, Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chủ đề Non nước hùng anh kỷ niệm 237 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa lịch sử (1789 - 2026).

Đến tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM…

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Non nước hùng anh do Sở VH-TT TPHCM chỉ đạo nội dung, Trung tâm Nghệ thuật Thành phố thực hiện, kịch bản: NSND Hữu Quốc - Đình Phong, kịch bản chuyển thể dàn dựng sân khấu: Dương Thảo - Trần Trí, đạo diễn: NSND Hữu Quốc - Dương Thảo.

Lãnh đạo TPHCM cùng các nghệ sĩ tham gia trong chương trình nghệ thuật đặc biệt chủ đề "Non nước hùng anh". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cuối thế kỷ XVIII, đất nước chìm trong cơn binh lửa. Triều chính mục nát, lòng dân ly tán, giang sơn chia cắt, nỗi oán than dậy khắp ruộng đồng. Trong bóng tối của lịch sử ấy, từ miền đất Tây Sơn thượng đạo, ba anh em Nguyễn Nhạc - Nguyễn Huệ - Nguyễn Lữ đã đứng lên, thay lời nhân dân mà phất cao ngọn cờ khởi nghĩa. Một cuộc nổi dậy khởi nguồn từ lòng dân, vì dân tộc, mở ra bước ngoặt lớn cho vận mệnh non sông.

Sự kiện vua Lê Chiêu Thống cầu viện nhà Thanh cuối năm 1788, 29 vạn quân Thanh tràn qua biên giới, chiếm đóng Thăng Long, đẩy đất nước vào tình thế hiểm nguy. Trước vận mệnh dân tộc, người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu Quang Trung, phát hịch xuất quân. Chỉ trong hơn một tháng, đoàn quân thần tốc hành quân từ Phú Xuân ra Bắc Hà, vượt qua bao hiểm trở, lập nên chiến công hiển hách trong những ngày Tết Kỷ Dậu 1789.

Tái hiện hình ảnh Nguyễn Huệ cùng các danh tướng và toàn quân trên đường hành quân từ Phú Xuân ra Bắc Hà. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Rạng sáng mùng 5 Tết Kỷ Dậu 1789, các trận đánh quyết định tại đồn Ngọc Hồi và gò Đống Đa đã làm tan rã đạo quân xâm lược. Khí thế xung trận của nghĩa quân Tây Sơn, những tấm lá chắn rơm tẩm nước chống hỏa lực, chiến thuật đánh nhanh, áp sát, bất ngờ đã làm nên chiến thắng lẫy lừng, buộc tướng giặc Tôn Sĩ Nghị tháo chạy. Kinh thành Thăng Long giải phóng trong mùa xuân lịch sử, mở ra thời kỳ mới của độc lập, tự cường.

Các nghệ sĩ tái hiện hình ảnh Nguyễn Huệ cùng các tướng sĩ quyết tâm bảo vệ từng tấc đất quê hương. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Lấy cảm hứng từ bối cảnh lịch sử ấy, chương trình nghệ thuật đặc biệt Non nước hùng anh được xây dựng như một trường ca sân khấu, khắc họa hành trình từ loạn lạc đến thống nhất, từ khát vọng nhân dân đến hào khí non sông, tái hiện một trong những trang sử oanh liệt nhất của dân tộc Việt Nam - bản anh hùng ca mùa xuân Kỷ Dậu 1789.

NSƯT Kim Tử Long và NSND Thanh Ngân trong vai Nguyễn Huệ và công chúa Ngọc Hân. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là sự hòa quyện lần đầu tiên giữa âm nhạc dân tộc, nghệ thuật cải lương và thanh âm giao hưởng, tạo nên không gian nghệ thuật sử thi vừa hào hùng vừa sâu lắng, nơi truyền thống và hiện đại gặp nhau trong nhịp đập chung của lòng yêu nước; mở ra không gian nghệ thuật mới mẻ nhưng vẫn đậm đà bản sắc, vừa tôn vinh truyền thống vừa khẳng định sức sống đương đại của văn hóa Việt Nam; đồng thời, gửi gắm thông điệp về tinh thần đoàn kết, ý chí độc lập và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.

NSƯT Kim Tử Long thể hiện hình ảnh Nguyễn Huệ và các danh tướng tài giỏi sau chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa lịch sử. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sân khấu được đầu tư hệ thống màn hình LED panorama khổng lồ, kết hợp âm thanh, ánh sáng hiện đại, mỹ thuật đồ họa tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, tái hiện khí thế hành quân thần tốc và những trận đánh vang dội mùa xuân năm ấy.

Thắng lợi của trận đánh Ngọc Hồi - Đống Đa ghi dấu trong trang sử vàng của lịch sử đất Việt. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chương trình được dàn dựng thành các màn trình diễn 4 hồi: Non nước phân ly, Tây Sơn hào kiệt, Hào khí Tây Sơn, Non nước hùng anh, quy tụ hơn 300 nghệ sĩ, diễn viên tham gia biểu diễn, trong đó có NSND Thanh Ngân, NSND Hữu Quốc; các NSƯT Kim Tử Long, Lê Tứ, Khánh Ngọc, Tô Châu, Lam Tuyền, Thy Trang, Lê Hồng Thắm, Tâm Tâm; các ca sĩ, nghệ sĩ Đào Mác, Điền Trung, Lê Thanh Thảo, Nguyễn Minh Trường, Nhã Thy, Hà Như, Nguyễn Văn Mẹo, Hùng Vương, Trọng Hiếu, Nhật Nguyên, Diệp Duy, Hoàng Chương… cùng các chiến sĩ Bộ Tư lệnh TPHCM, nhóm Võ cổ truyền TPHCM, nhóm hợp xướng Saigon Choir, các nhóm múa Mặt Trời, Mai Trắng, ABC, MTV.SG, ABC Kids…

>>Một số ảnh trong chương trình nghệ thuật đặc biệt "Non nước hùng anh". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

THÚY BÌNH