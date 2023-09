Lộ diện quán quân Rap Việt 2023

Double2T giành quán quân Rap Việt

Đêm chung kết có sự tham gia của 9 cái tên gồm: 24k.Right, Huỳnh Công Hiếu, Liu Grace, Mikelodic, Pháp Kiều, Tez, Double2T, SMO, RHYDER. Họ đã vượt qua hàng ngàn thí sinh từ vòng casting cho đến các vòng thi đấu với sự hỗ trợ rất lớn từ các huấn luyện viên.

Năm nay, ngôi vị quán quân được quyết định bởi 60% phiếu bình chọn của khán giả, còn lại là đánh giá của ban giám khảo và huấn luyện viên.

Quán quân của Rap Việt Mùa 3 (2023) chính là Double2T với 27,5% tổng lượt bình chọn từ khán giả và ban giám khảo, nhận giải thưởng tiền mặt trị giá 250 triệu đồng. Ngoài ra còn nhận giải từ nhà tài trợ trị giá 200 triệu đồng và gói tài trợ ghi âm, phát hành âm nhạc kết hợp nghệ sĩ quốc tế trị giá 500 triệu đồng của Waner Music.

Giải á quân thuộc về 24k.Right và giải 3 thuộc về Liu Grace.

Trong đêm chung kết, Double2T đã có màn kết hợp đậm chất dân gian cùng JustaTee trong ca khúc Tay-Lai Pro (Tây-Lai Pro).

Đêm thi cũng bùng nổ với loạt tiết mục giữa các huấn luyện viên và các thí sinh. 2 rapper VannDa và Phúc Du, giám khảo Suboi và VannDa hay các thí sinh mùa 3 cũng mang đến những tiết mục khuấy đảo sân khấu.

Đêm liveshow trực tiếp ấn tượng của Vietnam Idol

Tối 9-9, vòng liveshow 1 Vietnam Idol 2023 trực tiếp trên sóng truyền hình với chủ đề Colorful - Khởi đầu mới. Đây là đêm diễn của top 10 thí sinh gồm: Hà An Huy, Lâm Phúc, PiaLinh, Xuân Định, Diễm Hằng, Hellen, Annie, Lê Khoa, Hà Minh, Thanh Thảo.

Mở đầu là phần dự thi của Hellen với bản hit Ai cần ai của Bảo Anh, mang đến một không khí rực cháy và máu lửa.

Là cái tên được kỳ vọng trong top 10, Annie tiếp tục có phần dự thi ấn tượng với bản hit Ghen (Erik ft Min). Trong tiết mục, Annie đã viết thêm một số câu hát mới cũng như thể hiện thế mạnh với những bước nhảy nóng bỏng.

Lê Khoa tiếp tục cho thấy cá tính âm nhạc khi lựa chọn ca khúc Một cọng tóc mai của Tóc Tiên. DTAP đã mang đến cho Lê Khoa một bản phối đầy sự kịch tính và ma mị, giúp thí sinh này phô diễn được hết nội lực giọng hát của mình.

Lâm Phúc chắc chắn là một trong những “hoàng tử ballad” của Vietnam Idol khi thể hiện ca khúc Yêu người có ước mơ trong phần thi với chất giọng đẹp cùng cách hát đầy cảm xúc.

PiaLinh mang đến phần dự thi với ca khúc Nấu ăn cho em - Bản hit kết hợp Đen Vâu từng đạt vị trí #1 trending YouTube.

Là thí sinh được đánh giá cao trong những tập trước, Xuân Định tiếp tục gây ấn tượng với ca khúc Clap Clap tự sáng tác.

Hà Minh khiến khán giả thích thú khi lựa chọn bản hit Mưa tháng sáu của Văn Mai Hương để dự thi.

Diễm Hằng Lamoon gây ấn tượng với tiết mục Noọng ơi mang đậm màu sắc Tây Bắc.

Hà An Huy là cái tên được khán giả vô cùng chờ đợi. Lựa chọn ca khúc Khói của Khắc Hưng, thí sinh này gây bất ngờ với tạo hình mới lạ, khác xa hình ảnh hot boy trước đó.

Thanh Thảo thể hiện một sáng tác của chính mình mang tên Say It First; trung thành với hình ảnh vừa hát vừa chơi nhạc cụ trên sân khấu.

Trong vòng liveshow 1, sự tái xuất của ca sĩ Siu Black là điểm thu hút quan tâm của khán giả. Là nữ giám khảo kỳ cựu của Vietnam Idol nhiều mùa trước, sự trở lại của Siu Black với ca khúc Ngọn lửa cao nguyên vẫn bùng cháy như ngày nào, vẫn đậm chất máu lửa của một “họa mi núi rừng”.

Đêm liveshow 1 sẽ không loại trừ, thế nên 10 thí sinh vẫn tiếp tục tiến vào vòng sau. Kể từ vòng liveshow 2, mỗi tập sẽ có một thí sinh ra về do đó áp lực thi đấu là vô cùng lớn.