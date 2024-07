Long An bàn giải pháp nâng chất nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn

Ngày 31-7, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội thảo khoa học về nhu cầu nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn tỉnh.

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An đề nghị, Sở LĐ-TBXH tỉnh Long An tổng hợp đầy đủ các ý kiến tham vấn, đề xuất của các đại biểu dự hội thảo; nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ, tham mưu UBND tỉnh đưa vào dự thảo Đề án đào tạo nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn tỉnh Long An.

Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nhân lực chất lượng cao. Thường xuyên khảo sát, nắm bắt nhu cầu sử dụng, đào tạo lao động trong doanh nghiệp, thực hiện tốt vai trò cầu nối gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp trong công tác đào tạo lao động, đào tạo nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho lao động trong doanh nghiệp.

Sở LĐ-TBXH tỉnh Long An phải tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong và ngoài tỉnh phối hợp, liên kết triển khai đào tạo đúng quy định để tăng quy mô, mở rộng ngành nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu học nghề của người lao động, góp phần thực hiện chủ trương phân luồng học sinh và hoàn thành mục tiêu đào tạo lao động chất lượng cao. Đặc biệt, phải khẩn trương phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng, triển khai Đề án đào tạo nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn tỉnh Long An.

Ngoài ra, các sở, ngành khác của tỉnh có liên quan phải phối hợp với Sở LĐ-TB-XH tỉnh tìm hiểu, học tập các mô hình đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn trên thế giới lồng ghép vào các hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh; xây dựng Đề án đào tạo nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn tỉnh Long An.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cũng đề nghị các trường đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài tỉnh tiếp tục hỗ trợ tỉnh Long An đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao mà Long An chưa đào tạo được. Tăng cường phối hợp, liên kết với với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh để mở rộng ngành nghề, tăng quy mô đào tạo đáp ứng nhu cầu học nghề của người lao động, nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp, thị trường lao động của tỉnh.

NGỌC PHÚC