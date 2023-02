Long An cam kết sẽ tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất cho doanh nghiệp

Chiều 23-2, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh với các cơ quan ngoại giao, hiệp hội, doanh nghiệp năm 2023.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Long An Nguyễn Văn Được trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất đến đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức, hiệp hội và đặc biệt là các doanh nghiệp vì sự nỗ lực vượt khó, luôn đồng hành, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Long An trong năm 2022 và thời gian qua.

“Hôm nay, lãnh đạo tỉnh tổ chức Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh với các cơ quan ngoại giao, Hiệp hội, doanh nghiệp năm 2023 với mục đích để hiểu rõ hơn, đầy đủ hơn về những khó khăn, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng của các doanh nghiệp, doanh nhân; đặc biệt là những kiến nghị, đề xuất, những sáng kiến, kinh nghiệm để tỉnh có giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp nhanh chóng vượt qua khó khăn trước mắt, hướng đến các mục tiêu phát triển lâu dài, bền vững. Tỉnh Long An cam kết sẽ tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp hoạt động và phát triển bền vững; bảo đảm các quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Với tinh thần là “Trước sau như một”, “Luôn đồng hành cùng doanh nghiệp”. Tôi hy vọng và tin tưởng rằng, trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp trong nhiều năm qua, các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức, Hiệp hội và các doanh nghiệp sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng gắn kết bạn bè quốc tế với Long An nói riêng và Việt Nam nói chung; tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa, vì sự phát triển bền vững, phồn vinh, hạnh phúc và nghĩa tình”, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Long An nhấn mạnh.

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TPHCM Kang Myeong Il cho biết, thời gian gần đây, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tiếp tục tăng lên. Trong đó Hàn Quốc, là quốc gia đứng thứ hai trong số gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Long An với trên 200 dự án, tổng vốn đầu tư gần 940 triệu USD. Chỉ tính riêng trong năm 2022, Hàn Quốc có thêm 6 dự án đầu tư mới, với tổng vốn đầu tư hơn 122 triệu USD.

Trong quá trình hoạt động, một số doanh nghiệp cũng bày tỏ một khó khăn liên quan đến thủ tục đất đai khu công nghiệp, cụ thể tại KCN Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; chính sách thủ tục giảm giá nước sinh hoạt, sản xuất cho khu công nghiệp… Doanh nghiệp FDI, đặc biệt là Hàn Quốc rất quan tâm đến chính sách ưu đãi cho ngành công nghiệp phụ trợ, linh kiện… Nếu tỉnh Long An có những hỗ trợ phù hợp về chính sách đầu tư, đây sẽ là lĩnh vực tạo nên điểm nhấn cho công nghiệp của Long An trong tương lai.