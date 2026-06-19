Lớp học sinh thái 1,5 ha giữa Sài Gòn cho trẻ em và mọi gia đình thỏa sức khám phá

Không cần vào rừng để được chạm vào cây cỏ, cũng chẳng cần bay ra nước ngoài để ngắm nhìn các loài cây ôn đới, ngay tại Vinhomes Sài Gòn Park, vườn hoa nhà kính mái cánh bướm 1,5ha sắp xuất hiện. Đây sẽ là bảo tàng sống tập hợp các loại kỳ hoa dị thảo từ khắp nơi trên trái đất, là lớp học sinh thái không tường ngăn lớn hàng đầu thế giới, là nơi mọi thế hệ từ trẻ đến già tìm thấy sự kết nối với thiên nhiên.

Lần đầu tiên tại Việt Nam có cả một khu rừng ôn đới nằm dưới mái vòm nhà kính

Khi thiên nhiên trở thành lớp học, cây cỏ thành “người thầy” cho trẻ nhỏ

Tại Đức, Áo và Thụy Sĩ, mô hình giáo dục ngoài trời Waldkindergarten đã phổ biến từ thập niên 1980: lớp học đặt giữa rừng, trẻ dành phần lớn thời gian khám phá thiên nhiên và học qua trải nghiệm thực tế.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, sự gần gũi này giúp trẻ tập trung hơn, giảm căng thẳng, hứng thú hơn với việc học, và thành tích học tập cũng vượt trội so với lớp học truyền thống.

Lý giải về điều này, chuyên gia tâm lý Tô Nhi A cho biết: "Thiên nhiên không được lập trình sẵn như trên thiết bị công nghệ mà luôn thay đổi, ẩn chứa những điều không đoán trước. Chính vì thế, gần gũi với thiên nhiên giúp phát huy khả năng sáng tạo của trẻ".

Và ngay giữa TP.HCM, các bạn nhỏ cũng sắp có cơ hội tham gia vào một “lớp học” như vậy.

Chỉ khác là lớp học không đặt giữa rừng, mà ngược lại, cả khu rừng được mang vào bên trong “lớp học” tại Vườn hoa nhà kính mái cánh bướm ở Vinhomes Sài Gòn Park.

Bước vào bên trong mái vòm của vườn hoa, các bạn nhỏ như bước qua một "cổng không gian", bỏ lại cái nắng Sài Gòn để đặt chân vào vùng vi khí hậu ôn đới mát lạnh.

Khứu giác các em ngay lập tức bị đánh thức bởi mùi hương ngọt ngào của hàng ngàn đóa hồng châu Âu.

Thiên đường hoa ôn đới rực rỡ sắc hương với Tulip, hoa hồng, violet, cẩm tú cầu…

Tuy nhiên, thỏi nam châm thực sự với những vị khách nhí lại nằm ở Vườn Địa đàng nhiệt đới. Những đôi mắt ngây thơ sẽ mở to, đầy kinh ngạc khi lần đầu chạm mặt những "sát thủ" tự nhiên: cây bắt ruồi, cây bình nước chực chờ con mồi.

Hành trình vỡ òa cảm xúc khi các em tiếp tục ngước nhìn những gốc Bao báp châu Phi khổng lồ vươn cao, ngỡ như đang lạc bước giữa thảo nguyên Madagascar hoang dã. Thay vì “học chay” qua sách vở, trẻ được trực tiếp nhìn, sờ, ngửi và đặt câu hỏi với từng loài "kỳ hoa dị thảo" từ khắp các châu lục.

Trước thực tế ngày càng nhiều trẻ em đô thị gặp hội chứng thiếu hụt thiên nhiên, chị Thanh Lam (40 tuổi), quản lý một trường mầm non, cho rằng thay vì ru rú trong bốn bức tường, trẻ cần chạm vào thiên nhiên nhiều hơn.

“Chỉ những hoạt động đơn giản như ngắm ốc sên, đếm hạt sương trên cánh hoa hay nhìn một loài thực vật kỳ lạ cũng giúp trẻ lắng lại, giảm bớt xung động tiêu cực, và khơi gợi tò mò", chị Lam nhận định.

Người mẹ 2 con này cũng tin rằng, nơi nào mang đến cho trẻ những trải nghiệm gần gũi thiên nhiên như vậy, đó đích thực là nơi đáng sống.

Vườn hoa nhà kính không chỉ là sân chơi của trẻ nhỏ, mà còn là liệu pháp chữa lành cho cả gia đình.

Nơi kết nối các thế hệ, chữa lành cho cả gia đình

Năm 2016, Đại học Queensland (Úc) công bố báo cáo cho thấy: chỉ 30 phút dạo bộ giữa thiên nhiên mỗi tuần có thể giúp chung ta giảm 7% tỉ lệ trầm cảm và 9% tỉ lệ tăng huyết áp.

Tại Vinhomes Sài Gòn Park, dạo bộ giữa thiên nhiên là đặc quyền mỗi ngày của cư dân.

Không những thế, quần thể công viên Bách thảo Botanica 27ha và vườn hoa nhà kính còn giúp các cư dân có cơ hội ngắm nhìn cây cỏ kỳ lạ với sự thư thái cao nhất.

Với vi khí hậu được kiểm soát hoàn toàn, vườn hoa nhà kính mang đến trải nghiệm dễ chịu, cảm giác mát mẻ cho mọi thành viên, bất kể bên ngoài Sài Gòn đang 38 - 40 độ C.

Nhờ đó, ông bà có thể thong dong dạo bộ dưới vòm cây. Cha mẹ thảnh thơi trút gánh nặng sau ngày làm việc. Trẻ em tự do chạy nhảy khám phá mà không lo nắng nóng, khói bụi.

Vườn hoa nhà kính có đủ không gian, tiện ích cho cư dân mọi lứa tuổi

Và khi hoàng hôn tắt hẳn, vườn địa đàng xanh mát ấy lại biến hình thành một thế giới thần tiên rực rỡ. Hệ thống ánh sáng sinh thái và công nghệ 3D mapping tương tác thắp sáng từng cánh hoa, phản chiếu lên vòm kính khổng lồ, biến nhà kính thành một rạp chiếu phim kỳ ảo.

Trẻ em thỏa sức bay bổng cùng trí tưởng tượng. Người lớn thì tìm lại cảm giác phấn khích, mọi căng thẳng cả tuần tan biến sau mỗi tiếng cười.

Những giá trị tinh thần, sức khỏe hiếm có như vậy lý giải vì sao các bất động sản cạnh công viên, gần gũi thiên nhiên luôn có giá cao hơn 30 - 40% so với thị trường chung.

Vườn hoa nhà kính 1,5ha là điều khiến anh Huy Thịnh ấn tượng nhất về Vinhomes Sài Gòn Park

“Với quy mô khổng lồ và sự độc đáo còn hơn cả Flower Dome của Singapore, tôi tin vườn hoa nhà kính này không chỉ phục vụ cư dân mà chắc chắn sẽ là điểm đến du lịch sầm uất hàng đầu tại TP.HCM”, anh Hoàng Huy Thịnh (Hà Nội) giải thích lý do mình đặt mua nhà gần Công viên Bách thảo Botanica.

Theo anh, công trình biểu tượng này sẽ thu hút dòng người rất lớn đổ về, khi đó nhu cầu F&B và lưu trú xung quanh không còn là tiềm năng, mà là tất yếu. Do đó, đây là nơi lý tưởng, không chỉ để an cư hay kinh doanh mà còn là tài sản truyền đời cho các gia đình.

Sự kiện "Phiên Đấu Giá Tuyệt Tác - Ráp căn Vinhomes Sài Gòn Park" sẽ diễn ra từ 8:00 - 11:00 ngày 20-6 tại Almaz (Hà Nội). Đây là cơ hội hiếm hoi để khách hàng sở hữu các vị trí ráp căn đắc địa, nhận chính sách độc quyền của khu Ivy Park & Global Park, đồng thời có cơ hội nhận những phần quà hấp dẫn.

ĐỨC HOÀNG