Lotte và Phát Đạt hợp tác đầu tư dự án tại Khu đô thị Thủ Thiêm

Lễ ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Lotte và Phát Đạt diễn ra tại Khách sạn Lotte Saigon với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao hai bên cùng đại diện các đối tác đồng hành

Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc triển khai một trong những dự án đô thị có quy mô và vị trí chiến lược bậc nhất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TPHCM.

Dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem tọa lạc tại phân khu chức năng 2A – ngay lõi trung tâm Khu đô thị mới Thủ Thiêm, nơi được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, tài chính, thương mại và dịch vụ quốc tế mới của thành phố.

Dự án trải trên 6 lô đất liền kề (2-1 đến 2-6) với tổng diện tích khoảng 7,54 ha. Khu đất tiếp giáp Quảng trường trung tâm và hồ trung tâm Thủ Thiêm, kết nối trực tiếp hầm Thủ Thiêm, hướng ra sông Sài Gòn với tầm nhìn trực diện khu trung tâm hiện hữu của thành phố.

Lotte Eco Smart City Thu Thiem là tổ hợp đô thị đa chức năng quy mô lớn, tích hợp các tháp văn phòng hạng A, khối đế thương mại- bán lẻ, dịch vụ, lưu trú và không gian công cộng trong cùng một hệ sinh thái đồng bộ, theo các tiêu chuẩn quốc tế về quy hoạch, phát triển và vận hành đô thị. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 60.000 tỷ đồng.

Phối cảnh Dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem tọa lạc tại phân khu chức năng 2A, ngay lõi trung tâm Khu đô thị mới Thủ Thiêm

PDR tham gia đồng phát triển đối với hợp phần nhà ở tại các khối 2-2, 2-4 và 2-6; sẽ giữ vai trò phát triển hai khối cao ốc thương mại 2-1 và 2-3, cùng khối đế gồm 4 tầng thương mại - dịch vụ và các tầng hầm.

Với cấu trúc này, PDR vừa đồng hành cùng Lotte trong hợp phần nhà ở, vừa chủ động phát triển các tài sản thương mại trọng điểm, qua đó giúp mở rộng hiện diện tại lõi trung tâm mới của TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Shin Man Soo, Phó Chủ tịch Lotte E&C, cho biết Lotte Eco Smart City Thu Thiem là một trong những dự án trọng điểm của Lotte tại Việt Nam. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm phát triển quốc tế của Lotte và sự am hiểu sâu sắc thị trường Việt Nam của PDR sẽ tạo nền tảng vững chắc để triển khai một dự án đáp ứng những tiêu chuẩn cao nhất và mang lại giá trị bền vững cho tất cả các bên liên quan.

Về phía PDR, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, chia sẻ: “Lotte Eco Smart City Thu Thiem không chỉ là một dự án có quy mô đầu tư lớn mà còn mang ý nghĩa đặc biệt trong việc việc thúc đẩy sự hình thành khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm. Với sự đồng hành của Lotte và Phát Đạt, chúng tôi tin dự án hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành một biểu tượng mới của đô thị hiện đại Việt Nam, đồng thời đóng góp tích cực cho sự phát triển mạnh mẽ của TPHCM”.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, PDR và MB Bank ký kết hợp đồng tài trợ vốn. Theo đó, MB Bank sẽ tài trợ nguồn vốn để PDR tham gia phát triển dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem.

Lotte là tập đoàn đa ngành hàng đầu của Hàn Quốc, triển khai nhiều dự án quy mô lớn tại Hàn Quốc và nhiều quốc gia. Còn PDR là doanh nghiệp phát triển bất động sản lớn tại Việt Nam, đã đầu tư nhiều dự án tại nhiều địa phương và từng bước mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế.

THANH HOA